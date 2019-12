La CFR Marfă, companie aflată într-o situație financiară extrem de delicată, există mașini nefuncționale de ani de zile, pentru care, totuși, reprezentanții instituției invocau consumuri de „tone” de combustibil, pe care mai apoi le decontau, a afirmat Lucian Bode, ministrul Transporturilor, care a făcut, joi seară, în direct pe B1 TV, o analiză a situației pe care a găsit-o la preluarea mandatului.

„Este la îndemâna ministrului și, pe procedurile interne, am realizat un audit care a vizat perioada din momentul în care a căzut guvernul, 10 octombrie, și până în momentul în care s-a instalat Guvernul Orban, 4 noiembrie. În această perioadă s-au întâmplat foarte multe în toate ministerele”, a declarat Lucian Bode, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Demnitarul a explicat că, de la căderea Guvernului Dăncilă și până la instalarea noului cabinet, „în toate ministerele” au fost înregistrate „majorări nejustificate de salarii”, „promovări”, „achiziții” și „plăți”. El a precizat că, la sfârșitul lunii decembrie, se încheie misiunea de audit a Curții de Conturi, care se va solda cu „măsuri”, „termene” și „responsabili.

„Nu tolerez nicio clipă acțiuni, care să pună o pată nemeritată pentru cei care își desfășoară activitatea cinstit în aceste companii. Am decis, sigur, instanța se va pronunța în cazul celui de la DRDP Timișoara. Nu vreau să acuz pe nimeni, dar în momentul în care găsesc nereguli grave la Iași, n-am stat pe gânduri să îl înlocuiesc”, a adăugat Lucian Bode.

Pe lângă auditul intern pe care l-a demarat, ministrul Transporturilor a precizat că a trimis Corpul de Control la mai multe instituții din autoritatea portofoliului său.

„Acolo unde am avut date și indicii clare, n-am ezitat să trimit Corpul de Control pentru a lămuri lucrurile”, a mai spus liberalul.

Spre exemplu, menționează ministrul, raportul Corpului de Control realizat la CFR Călători a fost trimis, ulterior, către DNA, în timp ce acela referitor la situația de la DRDP Iași a fost înaintat Parchetului. În ceea ce privește analizele de la Compania Națională de Aeroporturi București și Autoritatea Navală Română, Lucian Bode a subliniat că încă așteaptă rapoartele.

