Cătălin Predoiu: Propunerea de retragere a fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader din funcția de membru al Comisiei de la Veneţia a fost înaintată

Propunerea de a solicita retragerea fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader de la Comisiei de la Veneţia, în urma deciziei CEDO în favoarea Laurei Codruţa Kovesi, a fost înaintată executivului, a declarat Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, în ședința Guvernului de joi seară.

"Am înaintat propunerea de a solicita Comisiei să facă aplicare prevederilor statutare. Din nefericire, este un caz fără precedent şi o premieră, motivaţia fiind aceea că, în considerarea efectelor deciziei CEDO se pune în cauză credibilitatea angajamentului Guvernului României faţă de independenţa procurorilor”, a declarat Ministrul Justiție.

"Gândiţi-vă că, practic, conflictul juridic de natură constituţională în urma căreia s-a dat o decizie care încalcă Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, iniţiatorul acestei acţiuni a fost chiar ministrul Justiţiei", a mai spus Orban.



"Aceasta este motivaţia, în sensul că iniţiatorul a fost un membru al Guvernului şi, aşa cum aţi subliniat-o şi dumneavoastră de multe ori, au spus-o şi mulţi dintre colegii noştri, şi preşedintele României, acest guvern nu va atenta în nici un fel la independenţa Justiţiei, la independenţa procurorilor şi îşi va urma obiectivele în domeniul Justiţiei în acord cu standardele europene.... Deci este un semnal că această cerere pe care înțeleg că Guvernul României o va face către Comisia de la Veneția de a face aplicarea prevederilor statutare ale Comisiei", a spus Predoiu.

Premierul Ludovic Orban a promis că va face "cu siguranţă" propunerea în acest sens.

