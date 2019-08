Exclusiv online

EXCLUSIV ONLINE // Sâmbătă, 10 august 2019, este ziua pe care autorităţile române o aşteaptă cu mare îngrijorare, deoarece se împlineşte un an de la mitingul diasporei când au avut loc confruntări violente între jandarmi şi protestatari, iar noi proteste sunt anunţate în toată ţară. Marea întrebare este însă dacă în acest an manifestaţia anunţată pentru Piaţa Victoriei din Capitală va avea amploarea celei din urmă cu un an sau oamenii nu vor mai răspunde apelurilor care au început deja să curgă în mediul online şi nu se vor mai aduna în faţa Guvernului.

Dacă modificările la legislaţia privind justiţia au încetat odată cu condamnarea lui Liviu Dragnea la închisoare, această perioadă este marcată însă de alt eveniment care a produs emoţie puternică în rândul societîţii, şi anume tragedia de la Caracal.

Apel pentru ca tragedia de la Caracal să nu fie politicizată

Alexandru Cumpănaşu, unchiul uneia din fetele răpite şi ucise de către Gheorghe Dincă, a făcut un apel public pentru toţi cei care vor să participe pe 10 august la protest să nu polizeze acest caz, ci să se rezume la a aprinde o lumănarea în memoria fetei, fără lozinci şi manipulări.

"APEL: Dragi oameni buni, CER jegurilor care au tinut cu procurorii care au omorat-o sa nu aiba cinismul de a cere tocmai EI sa iasa lumea in strada. Sa lase jocurile electorale si politica departe de Alexandra. Cand vom considera ca nu mai este nici o speranta, familia Alexandrei va va ruga sa aprindeti o lumanare pt ea in liniste intr-un loc nepolitizat din Bucuresti si atat. Fara lozinici si manipulari.”, a scris Cumpănașu pe Facebook.

Îndemnuri pentru o nouă manifestaţie de amploare pe 10 august

În schimb, un apel public pentru o manifestaţie de mare amploare a fost făcut de către Sebastian Burduja, unul dintre iniţiatorii mitingului diasporei din 10 august 2018 şi actual preşedinte interimar al PNL Sector 1. Acesta a arătat că îndemnul de anul trecut a ajuns să fie văzut de un număr foarte mare de oameni şi îi cheamă pe toţi aceştia să vină şi anul acesta în Piaţa Victoriei pentru a îşi manifesta nemulţumirea faţă de felul în care este condusă România.

Apelul lui Burduja din 2018 care a scos zeci de mii de oameni în stradă

Un alt protestatar foarte cunoscut care a făcut numeroase îndemnuri în mediul online pentru ca lumea să iasă la protest este Mălin Bot. Acesta răspândeşte de câteva zile mesaje de chemare a lumii la protest şi, cu siguranţă, va fi prezent sâmbătă în faţa Guvernului.

Tudor Chirilă spune PREZENT

În timpul unui concert susţinut în weekend în Piaţa Ovidiu din Constanţa, Tudor Chirilă a îndemnat, la rândul său, oamenii să vină din nou în Piaţa Victoriei pe 10 august, la un protest de amploare cu ocazia împlinirii un an de la violenţele de anul trecut de la mitingul diasporei. (Detalii AICI)

“Acum, la un an după acel miting, toată presa românească e zguduită de un caz care nu se poate numi Colectiv, e un caz singular. Ştim despre ce este vorba, ştim câtă incompetenţă şi mizerie a ieşit la suprafaţă. Am aflat că poliţia e mai prietenă cu interlopii decât cu cetăţenii şi am mai aflat încă o dată că trăim într-o ţară în care trebuie să ne fie frică. Întrebarea este ce se va întâmpla şi de unde poate să pornească această schimbare. Eu cred că trebuie să fim călare pe ei să-şi facă treaba şi să ieşim în stradă de fiecare dată când sunt încălcate chiar cele mai mici drepturi. E singurul lucru pe care îl mai avem”, a precizat Tudor Chirilă.

“Dacă nu sunteţi total lipsiţi de speranţă şi mai aveţi bani de benzină ne vedem pe 10 august în Piaţa Victoriei. Poate de data asta nu ne mai dau cu gaze”, a mai declarat Tudor Chirilă.

Protestul din 10 august, posibil catalizator pentru schimbarea Guvernului

De asemenea, cu doar 3 luni înainte de alegerile prezidenţiale, partidele au tot interesul pentru a se face remarcate şi a aduce un plus de imagine candidaţilor şi ar putea mobiliza lume pentru o prezenţă tot mai mare în piaţă pentru a transmite mesajul că actuala coaliţie PSD-ALDE nu mai este dorită la guvernare.

De altfel, avocatul Gheorghe Piperea a avertizat că se pregăteştea debarcarea actualului guvern după 10 august. Iar pentru ca acest lucru să fie dus la îndeplinire, un miting de amploare ar fi un start potrivit.

"Se pregateste debarcarea actualului guvern, dupa 10 august. Serios, avand in vedere proiectul rectificarii bugetare, care ia de la educatie, sanatate, transporturi si de la municipii, si da la serviciile secrete, m-as bucura de un asemenea final. Ironic, as vrea sa ii vad la treaba pe Orban L., ca premier, si pe Catu Fl., ca ministru al finantelor. PSD ar putea castiga en fanfare ambele alegeri de la anul cu asa mandreti de premier si ministru de finante", arăta avocatul Gheorghe Piperea.

Schimbări care ar putea demobiliza o prezenţă ridicată

Cu toate acestea, există şi anume elemente care ar putea face ca lumea să nu se mai mobilizeze în număr mare pentru a participa la mitingul din 10 august. În primul rând, PSD a dat înapoi de la modificările din justiţiei care au reprezentat catalizatorul protestelor de amploare din ultimii 2 ani.

În al doilea rând, Carmen Dan, considerată drept principalul vinovat pentru evenimentele din urmă cu un an, nu se mai află în fruntea Ministerului de Interne. Plecarea acesteia a venit chiar cu câteva zile înainte de tragedia de la Caracal, iar înlocuitorul acesteia a demisionat la rândul său după 6 zile de la numire, iar astfel nu există un politician căruia oamenii să îi ceara demisia pentru această tragedie.

Schimbat din funcţia de ministru de Externe a fost, de asemenea, şi Teodor Meleşcanu, găsit vinovat pentru faptul că diaspora a trebuit din nou să aştepte cu orele la rând pentru a vota pe 26 mai, iar unii nici nu au apucat să îşi exercite dreptul la vot pentru europarlamentare şi referendum.

Nu în ultimul rând, nu trebuie ignorat nici faptul că luna august este una a concediilor, iar numeroşi cetăţeni ar putea să aleagă alte activităţi în loc de participarea la protest. De asemenea, violenţele de anul trecut ar putea îndemna unele persoane să evite Piaţa Victoriei.

Dar toţi aceşti factori menţionaţi pot fi influenţaţi în ultimul momen, în funcție de ce descoperiri se mai fac în ancheta privind tragedia de la Caracal sau felul în care anumiţi "lideri" ai protestelor se vor organiza pentru a chema lumea în stradă.

De asemenea, numărul protestatarilor ar putea creşte şi dacă apar provocări imediat ce primii manifestanţi vor sosi în Piaţa Victoriei, autorităţile fiind cu siguranţă în alertă pentru a nu se repeta intervenţiile de anul trecut.