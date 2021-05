Protest al parlamentarilor PSD pe holurile Parlamentului, înaintea votului final din plen cu privire la constituirea unei comisii de anchetă referitoare la datele din pandemie (VIDEO)

PSD este aproape de a-și atinge obiectivul de a înființa comisia care să verifice datele despre cifrele pandemieie de COVID-19. Subiectul este dezbătut, marți, în plenul reunit, însă înființarea comisiei este subiect de scandal. Înainte de votul final din plen, mai mulți parlamentari PSD au organizat un protest în fața biroului președintelui Camerei Deputaților, arătându-se nemulțumiți pentru că reprezentanții coaliției de guvernare ar urma să nu voteze pentru constituirea acestei comisii de anchetă, potrivit B1 TV.

Social-democrații s-au prezentat în fața biroului lui Ludovic Orban cu pancarte cu mesaje precum „Nu măsluiți cifrele”, ”Vinovații să plătească”, ”Spuneți adevărul”, ”Nu ascundeți morții”, ”Votați comisia de anchetă”.

Alfred Simonis, liderul grupului PSD din Camera Deputaților, a declarat în fața jurnaliștilor că în urma declarațiilor fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, despre diferențe din bazele de date între raportarea deceselor pacienților cu COVID-19, organele abilitate ar fi trebuit să se autosesizeze.

”Suntem în fața președintelui Camerei Deputaților, domnul Ludovic Orban, înaintea plenului reunit în care se va vota constituirea unei comisii de anchetă cu privire la numărul de raportări de infectări și ale deceselor. Și fostul, dar și actualul ministru al Sănătății au declarat că există probleme cu aceste calcule și există niște chestiuni care nu sunt corelate. Avem chiar o declarație cutremurătoare a domnului Vlad Voiculescu de pe vremea când era încă ministru al Sănătății, care ne spunea că la un singur spital din București sunt raportate 500 de decese în minus. (...) Noi nu spunem că e adevărat ce spune domnul ministru Voiculescu sau ce spune doamna Ioana Mihăilă.

Din informațiile pe care le avem, PNL, USR, UDMR doresc să respingă constituirea acestei comisii de anchetă, ceea ce este inexplicabil și este șocant. În orice țară civilizată, după aceste declarații ale unui ministru, organele abilitate s-ar fi autosesizat și am fi avut suspecți în dosare grele și probabil că am fi avut și demiterea sau demisia guvernului de îndată, pentru că este foarte grav dacă se confirmă aceste informații.

Noi, văzând că nu se autosesizează nimeni, am cerut constituirea acestei comisii de anchetă din care fac parte toate partidele politice parlamentare. Nu ne dorim decât să aflăm adevărul”, a declarat Altfed Simonis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Carantină obligatorie pentru două săptămâni. CNSU a adoptat Hotărârea