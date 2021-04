Protest AUR la Ministerul Sănătăţii. George Simion: Vrem demisia lui Vlad Voiculescu şi nu o să cedăm! (VIDEO)

Mai mulţi parlamentari ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) protestează, marți seară, în fața Ministerului Sănătății, cerând demisia ministrului USR-PLUS Vlad Voiculescu. Lor li s-au alăturat mai mulți susținători ai formațiunii. „Vrem demisia lui Vlad Voiculescu şi nu o să cedăm!”, a insistat George Simion, copreședinte AUR.

„Cerem de două luni şi jumătate, de la incediul de la ”Matei Balş” încoace, demisiile lui Vlad Voiculescu și Raed Arafat. Voiculescu a promis atunci că va lua măsuri ca românii să nu mai moară în spitale, dar nu s-a ținut de cuvânt și vine doar cu scuze după scuze”, a susținut George Simion, coliderul AUR.

Acesta a ținut să sublinieze că protestatarii respectă toate măsurile de prevenție: „Am venit, ca să nu ne mai acuze nimeni, respectând distanţa, purtând mască, încadrându-ne în numărul de participanţi, pentru a arăta că folosim toate pârghiile necesare ca Vlad Voiculescu să plece”.

Simion a mai spus că parlamentarii AUR vor vota moțiunea simplă împotriva lui Voiculescu.

„Vrem demisia lui Vlad Voiculescu şi nu o să cedăm!", a insistat George Simion.

