PSD a depus, luni, la Parlament, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban, intitulată „Pandemia a fost transformată într-o pande-mită generalizată!”.

„Am depus moțiunea de cenzură împotriva celui mai dezastruos guvern pe care l-a avut România în ultimii 30 de ani. Guvernul Orban a devenit factorul agravant al pandemiei. Au scăpat total de sub control pandemia, au distrus economia și au prăbușit nivelul de trai al României”, a declarat liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu.

Șeful social-democraților a prezentat câteva dintre acuzele pe care PSD le aduce la adresa Guvernului Orban și a făcut apel la toate partidele parlamentare să voteze moțiunea de cenzură.

”Au făcut chermeze în sediul Guvernului în timp ce toată România era închisă, și-au pus toate neamurile pe funcții și au devalizat bugetul de stat sub paravanul pandemiei. Pentru toate tunurile date la Unifarm trebuie să răspundă, nu numai politic, ci și penal. (...) Pentru a se îmbogăți pe trei generații, au sabotat cu bună știință sănătatea românilor, au pus în pericol sănătatea noastră, a tuturor. Românii văd astăzi că ei sunt singurii care au plătit un preț uriaș în timp ce guvernanții i-au sfidat fără jenă, s-au crezut deasupra legii și au furat cu zece mâini. Un guvern care își fură propriul popor trebuie să plece. Un guvern care împinge România spre dezastrul economic trebuie să plece. Un guvern care fraternizează cu interlopii, dar îi cocoșeză pe români cu amenzi trebuie să plece. Un guvern care nu crește alocații, salarii și pensii trebuie să plece. Această moțiune este susținută de aproape un milion de români care vor ca drepturile lor să fie respectate. (...) Fac un apel către toate partidele să dea dovadă de responsabilitate și să voteze această moțiune de cenzură”, a spus Marcel Ciolacu.

Moțiunea de cenzură a fost semnată de 205 parlamentari, iar pentru a fi adoptată este nevoie de votul a 233 de aleși. În acest context, Marcel Ciolacu a declarat că PSD speră ca celelalte forțe politice să dea dovadă de responsabilitate și să susțină acest demers.

„Cred că și celelalte forțe politice vor fi responsabile și vor vota această moțiune de cenzură. Atributul opoziției este de a depune moțiune de cenzură. Este pentru prima oară când nu mai există gri în politica românească, există alb și negru. Cred că este cazul ca românii să afle cine este la putere și cine este în opoziție. PSD negociază cu absolut toate forțele politice, mai puțin cu cele aflate la guvernare, respectiv cu PNL și PMP. Am avut discuții și cu domnul Victor Ponta. Acum câteva zile, domnul Victor Ponta a spus că va vota moțiunea. Mă bazez pe voturile tuturor oamenilor politici responsabili în acest moment în Parlamentul României. Cred că este cazul ca și USR să ne demonstreze dacă este la putere sau în opoziție”, a mai declarat Ciolacu.

Totodată, liderul PSD a precizat că își dorește ca votul asupra moțiunii de cenzură să aibă loc cât mai repede.

”Cât mai repede, respectând Constituția. Avem cinci zile până dăm citire moțiunii și după trei zile, Biroul permanent reunit va programa votul. În cazul în care va fi atacată, așteptăm decizia CCR”, a precizat Ciolacu.

Premierul Ludovic Orban a catalogat, luni, depunerea moțiunii de cenzură de către PSD drept un act de iresponsabilitate. Întrebat, în acest context, dacă social-democrații își asumă acest demers în plină epidemie de coronavirus, Ciolacu a răspuns: „Ne-am asumat și învestirea acestui guvern la intervenția președintelui României pentru că urma o situație delicată pentru români. Am văzut ce a făcut acest guvern și avem o criză economică necontrolată. Cifrele ne arată că, în acest moment, România s-a împrumutat cu 1.000 de euro pe minut. Cred că este cazul ca acest guvern să plece acasă. Este un act patriotic să votezi această moțiune, nu va crea un haos”.

