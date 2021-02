PSD a depus un amendament la legea bugetului, privind creșterea alocațiilor. Gabriela Firea: ”Considerăm că cei peste 3,5 milioane de copii din România merită respectul Guvernului” (VIDEO)

PSD a depus un amendament la legea bugetului de stat privind creșterea alocațiilor pentru copii. Anunțul a fost făcut, marți, în cadrul unei conferințe de presă, de prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea.

”Amendamentul depus de către noi, împreună cu colegii noștri parlamentari, la legea bugetului de stat, se referă la toți copiii României. Nu vrem să renunțăm la el. Noi insistăm de ani de zile ca drepturile copiilor să fie respectate nu doar prin declarații publice, ci și prin fapte concrete.

Noi am depus în Parlament și am și votat un proiect de lege care prevede dublarea alocațiilor. Din păcate, această lege nu este respectată, iar cumulul de factori a pornit de la cel mai înalt nivel. Au fost tergiversări, amânări, ordonanțe de urgență de blocare sau de eșalonare sau un atac injust la Curtea Constituțională, deoarece Curtea a scris foarte clar, negru pe alb, că legea este constituțională”, a anunțat Gabriela Firea.

Aceasta a explicat și în ce fel ar urma să crească alocațiile, în cazul în care amendamentul social-democraților va fi aprobat.

"Pentru copiii de la doi ani până la majorat de la 214 lei la 300 de lei, iar pentru bebeluși și până la doi ani, inclusiv copiii cu dizabilități, de la 427 de lei la 600 de lei.

Considerăm că cei peste 3,5 milioane de copii din România merită respectul Guvernului, chiar dacă este deja, prin măsurile luate, un guvern al austerității. Așa cum s-au găsit surse financiare pentru anumiți clienți politici, pentru achiziția unor servicii sau produse care nu erau atât de importante, suntem convinși că, până la urmă, acest amendament al nostru va fi acceptat și votat și de către parlamentarii din opoziție”, a mai spus Gabriela Firea.

