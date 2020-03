Folosindu-se de majoritatea din birourile permanente reunite ale Parlamentului, la procedura de planificare a învestiturii, PSD a fixat data audierilor pentru miniștrii propuși, dar nu a stabilit o dată pentru votul de învestitură în sine, a afirmat Ludovic Orban, premier în exercițiu și lider PNL.

„Ne-am străduit, încercăm să formăm o majoritate și vom vedea că, până la urmă, Parlamentul decide. Oricum, și cu această ocazie, repet ceea ce am spus privitor la boicotul PSD. După ce au boicotat prima învestire, după ce au atacat la CCR, invocând o inepție care n-are nicio legătură cu Constituția, a mai creat un precedent periculos pentru România. (...) Așa ceva nu s-a întâmplat în 30 de ani și arată că PSD nu înțelege nimic din democrație”, a afirmat Ludovic Orban, vineri, la Uliești, județul Dâmbovița.

Întrebat cum va acționa PNL la votul de învestitură, liderul liberalilor a răspuns: „PNL va acționa în conformitate cu prevederile constituționale, cum este normal”.

