PSD a prezentat bugetul alternativ. Marcel Ciolacu: Prioritatea zero rămâne combaterea pandemiei. E nevoie de vaccinare masivă, de testare masivă. A doua țintă majoră este relansarea economiei

PSD a prezentat, miercuri, proiectul său de buget alternativ pentru anul 2021. Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, a declarat că în construcția acestui buget, PSD a plecat de la niște premise care îl deosebesc total de actuala coaliție de guvernare. Printre prioritățile avute în vedere de PSD în bugetul alternativ se numără combaterea pandemiei, cu accent pe testarea masivă și vaccinarea masivă a populației, și relansarea economiei.

„Am fost întrebați care este rostul acestui buget alternativ. De ce am depus atâta efort, dacă nu avem majoritate în Parlament pentru a trece un astfel de buget. Știu. Este pentru prima oară în ultimii 30 de ani când opoziția prezintă un buget alternativ față de proiectul guvernului. Dar cetățenii trebuie să cunoască adevărul! Să știe care este alternativa la austeritatea propusă de această guvernare”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD spune că în bugetul alternativ al PSD sunt prevăzute ”sume uriașe” pentru testarea și vaccinarea populației. Totodată, Ciolacu a susținut că PSD vine cu un buget de dezvoltare economică, buget în care nu sunt prevăzute creșteri de taxe sau introducerea unor noi taxe.

”Noi am făcut un buget pentru oameni, nu pentru clientelă. Pentru viața românilor, pentru sănătatea lor și educația copiilor lor, pentru a crește nivelul de trai și pentru a ajuta firmele să treacă prin această criză.

Evident, prioritatea zero rămâne și în acest an combaterea pandemiei și a crizei sanitare provocate de virusul SARS-CoV-2. Este nevoie de vaccinare masivă, de testare masivă, de creșterea capacității de răspuns a sistemului medical. Veți vedea că, în bugetul nostru, am alocat sume uriașe pentru acest obiectiv. (...)

A doua țintă majoră este relansarea economiei. Și aici avem a doua mare deosebire față de Cîțu și ai lui, noi venim cu un buget de dezvoltare, nu cu un buget de înghețare. (...) Calea corectă, cea a dezvoltării, este de a genera mai multe venituri la buget, prin programe și scheme de ajutor de stat pentru stimularea economiei, dar și prin creșterea puterii de cumpărare a românilor.

De asemenea, în bugetul construit de PSD, nu cresc și nu se introduc taxe. Dar taxele existente trebuie plătite de toată lumea", a mai spus Marcel Ciolacu.

În ultimele săptămâni, PSD a anunțat de mai multe ori că pregătește un buget alternativ.

Premierul Florin Cîțu: Obiectivul e să venim săptămâna viitoare cu bugetul în Parlament

Pe de altă parte, premierul Florin Cîțu a anunțat, miercuri, că poriectul bugetului de stat pentru 2021 ar putea fi prezentat săptămâna viitoare în Parlament.

„Aș vrea să vorbesc puțin despre buget, pentru că știu că sunt discuții în spațiul public. Țintele rămân aceleași. Megem spre un deficit de 7%. Sper să ajungem la 7%, 7,1%, dar în jurul acestei cifre mergem. Aș vrea să spun de ce trebuie să facem această muncă și pare că durează mai mult, deși obiectivul este acela de a veni în săptămâna viitoare, sper. Pentru că în acest moment, reversăm sau întoarcem – sau ne întoarcem la reforme care au fost amânate de 30 ani, sau măsuri care au avut un efect devastator, distrugător pentru finanțele publice în ultimii ani trebuie modificate pentru a crea o sustenabilitate a finanțelor publice în anii următori”, a explicat Florin Cîțu.