PSD a invitat toți actorii politici relevanți la o dezbatere pe strategia anti-coronavirus. Ciolacu: Parlamentul nu are o comunicare reală cu Guvernul. Suntem în urmă față de tot restul Europei (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a criticat Guvernul PNL pentru măsurile luate în încercarea de a depăși impasul economic provocat de noul coronavirus. Într-o intervenție pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, demnitarul susține că social-democrații au invitat toți actorii politici relevanți din țară la o discuție pentru creionarea unei strategii unitare de răspuns național la pandemie.

„PSD, prin vocea mea, a făcut un apel foarte clar de un pact politic pentru a creiona un program național economic. Nu am vrut să intrăm în detaliile gestionării coronavirusului. Hai să vedem cum va arăta România după această pandemie, să fim cât mai bine pregătiți. Am vorbit cu toți liderii de partid. Sperăm ca într-un timp cât mai scurt să ne și întâlnim, să avem o discuție aplicată”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Așadar, șeful interimar al social-democraților i-a criticat pe liberali pentru măsurile economice propuse ca răspuns la lupta cu COVID-19.

„Pe 14 (n.r. – aprilie) expiră prima lună de stare de urgență. Astăzi s-au dat normele de aplicare a unei ordonanțe a Guvernului, ca să vedeți cât de în urmă suntem față de tot restul Europei. În norme nu se vorbește de nicio convenție încheiată cu băncile – deci fiecare entitate separată face cu clientul – nu se întâmplă niciunde. M-am uitat și în Marea Britanie, și în Italia, și în Ungaria, am început cu toții să căutăm știrile din Ungaria și cum fac ei.

Eu n-am crezut vreodată că voi trăi să fie un guvern minoritar – toate părțile politice, în afară de PNL, să înțeleagă necesitatea a două legi, indiferent de cine au fost inițiate, una de PSD, alta de Pro România, ALDE și PSD – au venit cu amendamente, le-am votat cu toții și Guvernul a venit și le-a atacat la CCR. Este un act de imaturitate politică totală. Noi nu avem dreptul să vedem dacă Avocatul Poporului va ataca această ordonanță a lor. Diferența imensă este de abordare. Noi am lăsat o abordare mai flexibilă, cu anumite restricții – adică dacă ai întârzieri mai mari de 90 de zile, este clar că afacerea ta nu este afectată de coronavirus, ci de un management mai defectuos – dar mult mai permisibil. Nu știm ce i-a deranjat, pentru că nu avem o comunicare reală. Parlamentul, în acest moment, nu are o comunicare reală cu Guvernul”, a adăugat Ciolacu.

El susține că „ideea este de unde iei banii. În acest moment, Guvernul României se împrumută exclusiv din sistemul bancar românesc. Până acum exista o normă de 30% unde băncile puteau împrumuta Guvernul pe obligațiuni. Este posibil să se fi depășit acest procent de 30%, cu acceptul BNR. Dacă tu împrumuți toți banii din băncile comerciale române, atunci băncile comerciale române nu mai au niciun interes să investească în sistemul privat”.

Când i s-a atras atenția că Guvernul PSD, prin Eugen Teodorovici, proceda la fel, Marcel Ciolacu a răspuns: „Corect, dar în plafonul de 30%. Deja acest plafon eu cred că s-a depășit”.

