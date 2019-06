Klaus Iohannis după ce PSD-ALDE nu a semnat Acordul Politic Naţional: 'PSD nu s-a schimbat, PSD nu se schimbă' (VIDEO)

PSD nu s-a schimbat, și nici nu se schimbă, și a dăunat foarte mult României, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, joi, în cadrul unui discurs de la Palatul Cotroceni, cu ocazia semnării Acordului Politic Naţional.

Declaraţiile președintelui au venit după ce PSD și ALDE au refuzat să se ducă la Palatul Cotroceni pentru a semna "Acordul Politic Naţional pentru consolidarea parcursului european al României", un document prin care semnatarii îşi iau, în scris, angajamentul de a respecta şi promova valorile europene, dar şi pe cele ale statului de drept.

”Au răspuns direct, clar, deschis: 'da, semnăm!': PNL, USR, Pro România și PMP. Președinții acestor partide sunt aici. Nu m-a interesat, pe mine, cel puțin, PSD. Cel care, aparent, din 27 mai, se schimbase. Dar, nu este așa. PSD nu s-a schimbat, PSD nu se schimbă. A pierdut primul rând de alegeri dintr-un set mai larg. Urmărește aceleași obiective, iar răspunsul lor pe care mi l-au dat prin media a fost, practic, un refuz. Aveau mai multe amendamente decât articole", a precizat președintele.

Cu toate acestea, şeful statului a indicat că "lista semnatarilor rămâne deschisă", într-o aluzie evidentă la PSD-ALDE.

"Sunt foarte bucuros că astăzi semnăm, noi cinci, Acest acord Naţional. Şi ca să fiu bine înţeles, aceasta semnare nu reprezintă un pas prin care vrem să-i excludem pe alţii. Dumneavoastră, preşedinţii de partide, va-ţi declarat Lista semnatarilor rămâne deschisă. Este posibil ca pe parcus şi alţii să revină la gânduri mai bune şi vreau să păstrăm poarta deschisă tuturor politicienilor care vor să construiască o Românie mai bună", a spus președintele.

"PSD a dăunat foarte mult României. Din cauza PSD România nu s-a dezvoltat mai mult și nu se dezvoltă mai mult. Aceste alegeri sunt o victorie împotriva PSD, a infatuării lui, a atacurilor la justiție, la economia națională. Urmează încă 3 ocazii valoroase pentru români de a da lecții PSD, fiindcă PSD nu a înțeles, a simulat. Urmează prezidențiale, locale și parlamentare. Românii vor știi cum să voteze, dar e nevoie să se schimbe Constituția și legislația aferentă. Iară-și și-au bătut joc de românii din Diasporă. Trebuie schimbate procedurile, trebuie schimbată legislația, trebui să revenim la o normalitate românească, europeană, democratică. Toate trebuie realizate, cu cât mai repede, cu atât mai bine”, a adăugat Klaus Iohannis.

