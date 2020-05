PSD, ALDE și Pro România ar putea forma o alianță pentru locale și parlamentare. Gabriela Firea: „Pandemia a oprit aceste discuții” / Ce spune primarul general al Capitalei despre data alegerilor (VIDEO)

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, recunoaște că au existat discuții între PSD, ALDE și Pro România pentru a forma fie o alianță politică, fie una electorală, fie ambele, atât pentru alegerile locale, unde va candida pentru un nou mandat de edil, cât și la cele parlamentare. Cu toate acestea, spune ea, discuțiile s-au oprit odată cu pandemia de coronavirus.



„Am avut înainte de pandemie câteva întâlniri legate perspectiva încheierii unor alianțe politice și / sau electorale. S-au desprins câteva idei, și anume o posibilă colaborare atât la alegerile locale, cât și la cele parlamentare. Avem puncte comune. Sunt, firește, și câteva subiecte care ne despart, unul mai stringent. Într-adevăr, pandemia a oprit aceste discuții. Nu le-aș spune negocieri, pentru că uneori cuvântul negociere poartă în sine și o notă peiorativă. Pare că ești, cumva, în situația în care ce dai, ce primești. Repet, poate fi interpretat ca un sentiment care în sine nu este foarte plăcut”, a declarat Gabriela Firea, duminică seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.



Datele alegerilor locale și parlamentare deopotrivă este incertă, având în vedere contextul de criză COVID-19 din țară, iar Gabriela Firea a subliniat că „apetitul” românilor, dar și al europenilor pentru confruntări politice este „foarte redus” în această perioadă.

„Chiar am citit câteva studii sociologice și apetitul pentru confruntări politice în acest moment al românilor, la fel ca ale europenilor, este foarte mic, foarte redus. Este de înțeles, lumea este îngrijorată de propria sănătate, de sănătatea familiei, de ce va urma după această criză în sănătate, și anume o cădere a economiei, care deja se resimte. Grija locului de muncă, grija stabilității financiare a familiei. Cred că va fi o prezență destul de mică (n.r. – la vot) la alegeri, în cazul în care acestea se vor organiza, să spunem, undeva la începutul toamnei”, a declarat edilul.

Cât despre stabilirea unor date calendaristice pentru desfășurarea scrutinelor, primarul general al Capitalei a explicat că „e foarte greu de spus în acest moment, toată lumea se uită către epidemiologi, virusologi, infecționiști, către acești oameni care ar trebui să ne dea, cumva, un ghidaj și pentru agenda electorală. Ar fi foarte dificil pentru un om politică să vină el, să spună că își dorește alegeri în august, în septembrie, în octombrie. Cred că o consultare, la nivelul Parlamentului, cu cei mai buni specialiști din România în aceste domenii pe care le-am enunțat va identifica și perioada propice pentru organizarea alegerilor locale, precum și a celor generale, astfel încât să nu punem în pericol populația”.

