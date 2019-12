PSD amenință PNL că sesizează CCR pe tema asumării răspunderii Guvernului Orban pe buget.

Fostul ministru al Dezvoltării, Daniel Suciu, a declarat, luni, că bugetul făcut de liberali este un fals, iar modificarea OUG 114 va crește ratele la bănci.

„Bombele pe care au încercat să le ascundă se află în asumarea pe modificările la OUG 114 și vreau să știe toți românii ce înseamnă modificările operate la OUG114. Înseamnă că leagă din nou ratele românilor de ROBOR și ROBOR-ul odată cu declarațiile mirifice ale ministrului Cîțu a început să crească din nou. Asta înseamnă că în 2020 ratele românilor vor crește din nou”, a spus Suciu.

PSD-istul este de părere că planul PNL condamnă România la subdezvoltare.

