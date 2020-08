PSD anunță că a făcut primul pas în vederea depunerii moțiunii de cenzură împotriva Guvernului. Robert Cazanciuc: Prezentăm ”Cartea neagră a guvernării liberale” (VIDEO)

PSD a anunțat duminică, prin vocea președintelui interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, că a făcut un prim pas în vederea depunerii unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Orban. Social-democratul a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, așa-numita ”Carte neagră a guvernării liberale”, un document care va sta la baza moțiunii de cenzură.

În declarația sa, Robert Cazanciuc a acuzat Guvernul PNL că a ratat momente-cheie în gestionarea pandemiei de coronavirus și că și-a pierdut credibilitatea.

”Avm o țară în derivă, condusă de un guvern cu zero credibilitate și, mai ales, cu zero rezultate. (...) Am anunțat deja intenția PSD de a depune moțiune de cenzură împotriva acestui guvern. Astăzi facem primul pas și prezentăm «Cartea neagră a guvernării liberale», suma motivelor pentru care Guvernul PNL trebuie să plece. Documentul, elaborat de specialiștii PSD, va sta la baza moțiunii de cenzură. El prezintă cronologic momentele-cheie în combaterea epidemiei, ratate însă de Guvernul Orban, precum și măsurile, pe fiecare domeniu în parte, care ar fi trebuit luate pentru ca România să nu se afle astăzi în această situație gravă”, a declarat Robert Cazanciuc.

Totodată, președintele interimar al Senatului a prezentat o listă cu ceea ce consideră social-democrații a fi greșelile grave pe care Guvernul Orban le-a făcut în contextul pandemiei de COVID-19.

”Guvernul, girat de președintele României, a minimizat pericolul pentru că doreau cu orice preț alegeri anticipate. Nu s-a consultat cu nimeni și a luat măsuri ce s-au dovedit dezastruoase pentru România. (...) Mesajul inițial privitor la pandemie a făcut ca foarte mulți români să nu ia în serios necesitatea protejării și să nu creadă în acest virus. (...) Incapacitatea realizării unei testări masive de la început și lipsa unor măsuri clare de prevenție și carantină, precum și lipsa unor anchete epidemiologice. (...) Exemplele negative prezentate de la vârful statului. (...) Scandalul de corupție de la UNIFARM. (...) Vidul legislativ succesiv, atât între starea de urgență și cea de alertă. (...) Întârzierea inexplicabilă a lansării unui plan de relansare economică”, a menționat Robert Cazanciuc.Lovitură în televiziune! Transferul lui Mircea Badea...

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat la finalul lunii iulie, după o ședință a conducerii social-democrate, că PSD va depune, în luna august, o moțiune de cenzură împotriva Executivului liberal.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.