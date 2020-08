PSD anunță vineri când se votează moțiunea. Lucian Romașcanu: Orice zi în plus cu Guvernul Orban e o pierdere pentru țară, atât la nivel sanitar, cât și economic (VIDEO)

Senatorul Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, a anunțat că vineri va avea loc o nouă ședință a Comitetului Executiv Național, când va fi stabilit calendarul de vot al moțiunii de cenzură. Orice zi în plus cu Guvernul Orban, susține social-democratul, „este o pierdere pentru țară, atât sanitar vorbind, cât și economic”.

