Detalii șocante au ieșit la iveala odată cu o nouă scurgere de informații din documente ale fostei companii de consultanţă Cambridge Analytica, informează The Guardian. PSD apare în mai multe astfel de documente, după ce unul dintre consultanții companiei a dezvăluit că i s-a cerut să lucreze cu social-democrații pentru alegerile din 2016, pe vremea cand PSD era condus de Liviu Dragnea. Consultantul a refuzat oferta, după ce a aflat că e vorba despre clientul PSD, pe care l-a numit "cel mai dubios partid din România".

Noile documente arată că România apare pe harta ţărilor în care angajaţi ai Cambridge Analytica sau ai companiei de comunicare şi strategie a firmei, SCL Group, acţionau pentru a reduce sau mări participarea la vot.

Consultantul Rupert Wolfe-Murray a dezvaluit că unul dintre directorii SCL Group i-a cerut să lucreze împreună, pentru alegerile din 2016, din țara noastră.

Wolfe-Murray a aflat, însă, că era vorba despre clientul PSD, astfel că a refuzat. Mai ales că apăruseră înregistrări cu camera ascunsă în care fostul CEO al Cambridge Analytica, Alexander Nix, a povestit unei televiziuni despre o operaţiune sub acoperire dintr-o ţară est-europeană.

Consultantul Cambridge Analytica numeste PSD „cel mai dubios partid din România" și susține că a realizat atunci, stupefiat, că era pe cale să fie parte a unei echipe sub acoperire care urmărea subminarea democraţiei.

Potrivit piublicatiei Observer, în 2018, Cambridge Analytica ar fi accesat ilegal datele a 87 de milioane de profile Facebook, în mare parte ale utilizatorilor americani.

