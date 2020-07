PSD ar putea depune moțiune de cenzură în august. Lucian Romașcanu: Un guvern de uniune națională ar fi cea mai bună formulă. Nu avem majoritate în Parlament (VIDEO)

PSD va depune, cel mai probabil la jumătatea lunii august, o moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban. Social-democrații vor să înlăture PNL de la putere și, anterior, anunțaseră că vor iniția un astfel de demers doar când vor fi siguri de reușită și abia după încheierea stării de alertă, potrivit B1 TV.

