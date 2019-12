Dosarul PSD Arad. Cum motivează judecătoarea de caz respingerea propunerii de arestare preventivă (VIDEO)

Judecătoarea care a respins propunerea DNA de arestare preventivă a celor opt persoane suspectate de fapte de corupție în mega-dosarul PSD Arad a motivat decizia luată, informează B1 TV.

„Din nicio probă existentă la dosar nu rezultă că inculpaţii ar fi manifestat un comportament care să impună privarea lor de libertate în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni”, a motivat judecătoarea Alexandra Rus.

În acest dosar au fost puse sub acuzare 15 persoane, printre care doi deputați PSD, Dorel Căprar și Florin Tripa, și un senator PSD, Viorel Chisăliță. Opt dintre ele au fost reținute, dar lăsate în libertate de judecătoarea de la Înalta Curte.

