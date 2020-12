PSD boicotează consultările cu Klaus Iohannis. Marcel Ciolacu: „Vom face o opoziție dură" (VIDEO)

PSD boicotează întâlnirea cu Klaus Iohannis, protocolul pentru stabilirea noului guvern. Marcel Ciolacu, președintele partidului, a făcut anunțul marți, în cadrul unei conferințe de presă.

„PSD nu va participa la circul ieftin condus de Klaus Iohannis. Am luat decizia ca astăzi, Partidul Social Democrat să nu se prezinte la consultările de la Cotroceni. Gașca pierzătorilor a creat o majoritate de conjunctură, acest CDR, care nu are legitimitate în ceea ce privește voturile și opțiunea românilor pentru propunerea de premier.

Așa cum am mai spus, PSD va intra total în opoziție, o opoziție dură, așa cum merită românii să fie reprezentați de PSD.

Vedem că actualul CDR nu are nicio soluție nici pentru criza sanitară, nici pentru criza economică. În continuare așteptăm programul de guvernare al noului CDR și bugetul de stat, care, cu siguranță va fi un buget al austerității", a declarat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a întărit faptul că PSD nu va mai veni cu vreo propunere de premier, în condițiile în care Klaus Iohannis și-a exprimat încă de dinainte de alegeri opțiunea.

„Președintele Iohannis a fost purtătorul de cuvânt și vârful de lance al PNL în timpul campaniei electorale. Mai mult, s-a antepronunțat ce coaliție dorește să conducă România, coaliția pierzătorilor, să fie un nou guvern al său. Le urăm succes!", a mai declarat Ciolacu.

