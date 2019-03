PSD continuă atacurile după ce a retrimis bugetul fără modificări la Cotroceni: ”Klaus Iohannis trebuie să își ceară scuze”

PSD continuă atacurile la adresa președintelui Klaus Iohannis, după ce bugetul pe 2019 a fost votat în câteva minute în plenul reunit, fără nicio modificare, exact în forma respinsă de statului. Practic se întoarce cu acelaşi cifre, la Cotroceni. Asta în ciuda numeroaselor critici ale preşedintelui, care îl numea "bugetul rușinii naționale".

Într-un comunicat de presă transmis miercuri, social-democrații susțin că bugetul pe 2019 aduce beneficii importante pentru cetăţeni. De asemenea, PSD precizează că șeful statului "trebuie să îşi ceară scuze pentru întârzierea inutilă a adoptării noului buget".

"PSD salută adoptarea, pentru a doua oară, a Bugetului pentru anul 2019, care va aduce multe beneficii cetăţenilor români. În acest an s-au alocat 15,7 miliarde lei în plus pentru investiţii, din care 6,9 miliarde lei pentru infrastructura de transport. Este bugetul cu cea mai mare alocare de fonduri pentru Sănătate din întreaga istorie a României, 46,6 miliarde lei, cu 16,4 miliarde în plus faţă de Guvernarea Cioloş şi cu 7,3 miliarde în plus faţă de anul trecut. Una dintre cele mai importante investiţii în sănătate în 2019 va fi construcţia şi dotarea a 20 de centre de radioterapie prin care se va realiza un tratament avansat pentru copii şi adulţi. (...)

Totodată, sunt prevăzute sumele necesare pentru creşterea salariului minim brut de la 1.900 lei la 2.080 pentru toate categoriile de salariaţi, cu excepţia celor cu studii superioare, unde creşterea va fi până la 2.350 lei, iar pentru cei din construcţii salariul minim brut va fi de 3.000 lei. Totodată, bugetul prevede creşterea alocaţiilor pentru copii, de la 84 lei la 150 lei, iar în cazul copiilor cu dizabilităţi de la 200 lei la 300 lei. Trebuie remarcat că, deşi s-au lăudat că susţin creşterea alocaţiilor pentru copii, reprezentanţii PNL şi USR au votat şi de această dată împotriva Legii Bugetului care dispune de aceste majorări", se arată în comunicatul PSD.

Social-democrații consideră că votul de miercuri din Parlament ”pune capăt blocajului instituit de preşedintele Iohannis”.

"În pofida tuturor atacurilor nejustificate, bugetul total al administraţiei publice locale va creşte în acest an cu 4,6 miliarde lei. În baza principiului descentralizării, autorităţile locale vor gestiona mai multe plăţi care până în prezent erau efectuate de către Guvern, precum cheltuielile pentru centrele persoanelor cu handicap sau pentru protecţia copilului. Valoarea totală a acestor cheltuieli va fi de 6,1 miliarde lei şi urmează să fie acoperită din veniturile suplimentare de 10 miliarde lei, provenite din impozitul pe venit încasat 100% de autorităţile locale şi din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. PSD consideră că votul de astăzi pune capăt blocajului instituit de preşedintele Iohannis, care ar trebui să îşi ceară scuze de la toate categoriile sociale afectate de întârzierea inutilă a intrării în vigoare a noului buget", se mai arată în comunicatul de presă al PSD.