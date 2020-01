PSD, campionul neregulilor în cheltuirea celor 96 de milioane de lei primiți de la stat. Plăți fără semnătura beneficiarului, bani de subvenție amestecați cu bani privați și contracte cu mari semne de întrebare (VIDEO)

PSD a derulat tranzacții financiare cu banii statului care ridică mari semne de întebare, arată controlul efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă și Curtea de Conturi. Potrivit B1 TV, este vorba despre plăți fără semnătura beneficiarului, bani de subvenție amestecați cu bani privați, dar și contracte aparent îndoielnice.

Ultima verificare desfășurată de AEP și Curtea de Conturi arată că PSD ar fi campionul neregulilor atunci când vine vorba despre cheltuirea banilor primiți drept subvenție de la stat.

Per total, formațiunile parlamentare au fost subvenționate, în 2018, cu peste 170 de milioane de lei din bugetul public pentru activitatea lor zilnică. Din suma totală, PSD a primit 96 de milioane de lei din bugetul public pentru activitatea zilnică în 2018, mai mult decât dublu față de suma din dreptul PNL.

Prima mare neregulă descoperită în dreptul PSD a fost aceea că nu a separat banii primiți ca subvenție, bani publici, care pot să fie folosiți doar pentru o anumită categorie de cheltuieli, de banii privați pe care îi încasează din cotizații și donații de la membrii de partid, o arată un studiu făcut de jurnaliştii de la Europa Liberă.

Mai mult decât atât, există un contract care ridică mari semne de întrebare pentru AEP și Curtea de Conturi, care a fost încheiat între PSD și un creditor, având ca obiect stingerea tuturor litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată pentru achitarea sumei totale de 19,44 de milioane de lei.



Conform contractului, suma urma să fie eșalonată în 72 de tranșe lunare egale și consecutive, PSD urmând să plătească câte 270.000 de lei în fiecare lună, între septembrie 2017 și august 2023. Cu toate acestea, PSD a prezentat documente aferente contractului de tranzacție în sumă de 5,8 milioane de lei, astfel că nu se știe exact unde s-au dus restul banilor.

