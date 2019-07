Lovitură teribilă primită de Călin Popescu Tăriceanu de la colegii din coaliţia de guvernare! În Comitetul Executiv, liderii PSD au votat pentru a merge cu propriul candidat în alegerile prezidenţiale de la finalul anului.

De asemenea, conducerea partidului a fost mandatată să poarte discuții cu ALDE și Pro România pentru a obține susținere pentru candidatul PSD.

