PSD cere demisia premierului şi ministrului Sănătăţii. Marcel Ciolacu: „Ajunge cu cinismul!” (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut, luni, premierului Ludovic Orban și ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, să-și prezinte demisiile. Liderul social-democrat a dat de înțeles că ei doi sunt vinovați pentru tragedia din Piatra Neamț și acum, în loc să-și recunoască vina, aruncă resonsabilitatea pe medici.

11 pacienți COVID-19 intubați au murit după un incendiu izbucnit în secția de Terapie Intensivă a spitalului județean din Piatra Neamț. Alți șase bolnavi sunt în stare gravă, ei fiind acum sub tratament la Spitalul mobil de la Lețcani. Un medic anestezist și o asistentă ce au sărit în flăcări să salveze pacienții au suferit arsuri. Anestezistul, aflat în stare gravă, a fost transferat la o clinică din Belgia.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, le-a cerut premierului Ludovic Orban și ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, să-și prezinte demisiile. El i-a acuzat pe cei doi că, după tragedia de la Piatra Neamț, au încercat să paseze vina pe medicii-șefi de la Terapie Intensivă pentru propriile lor decizii aberante. Ciolacu a insistat că medicii, cei care salvează vieți, ar trebui ajutați să-și facă merseria, nu să fie hăituți.

„Ajunge cu cinismul! Orban și Tătaru – dați-vă demisia!

Nu pasați vina pe medicii-șefi de la secțiile ATI pentru aberațiile voastre! Nu ei sunt vinovați pentru deciziile voastre aberante!

Medicii sunt cei care salvează vieți. NU voi! Ei trebuie ajutați să-și facă meseria, nu hăituiți!

#pactpentrusanatate", a scris liderul PSD Marcel Ciolacu, luni după-amiază, pe Facebook.

