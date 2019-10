PSD propune ca Parlamentul să adopte o declarație, prin care să susțină investiția Volkswagen în România, iar Radu Ștefan Oprea, ministrul demis al Mediului de Afaceri, susține că Guvernul Dăncilă, lăsat fără sprijin parlamentar, a transmis oferta pe țară și a prezentat potențialul zonei, într-o discuție avută cu reprezentanții grupului german la Arad, potrivit hotnews.ro.



Așadar, ministrul demis Radu Ștefan Oprea a declarat, la Parlament, că autorităție române au purtat o discuție, la Arad, cu reprezentanții Volkswagen, unde a fost prezentat potenţialul zonei respective iar Guvernul a transmis oferta de ţară. Demnitarul susține că grupul german are deja o listă scurtă cu amplasamente vizate, iar România şi Bulgaria figurează pe această listă.



„În spaţiul public au apărut în ultima perioadă discuţii despre această investiţie strategică. Am fost extrem de activi, am fost întotdeauna cu cel puţin o lună şi jumătate, dacă nu două, în faţa tuturor competitorilor când am făcut lobby-ul necesar pentru ca această investiţie să fie în România. Procesul de selecţie a locaţiilor a fost unul transparent. Şase locaţii au intrat într-o listă scurtă, apoi două. Şi a fost selectată una. A existat grup de lucru interministerial care a lucrat la oferta de ţară şi dintre statele membre UE vă pot spune că este cea mai competitivă ofertă", a declarat Radu Ştefan Oprea.



Vestea vine în contextul în care Germanii de la Volkswagen pregătesc terenul pentru a construi o fabrică de automobile la Arad. Negocierea României cu Volkswagen a revenit în actualitate după ce grupul german a anunțat că amână decizia de a construi fabrica în Turcia. (Detalii AICI)