PSD cere redeschiderea școlilor. Alexandru Rafila: ”Amânarea cu încă o lună a deschiderii școlilor nu este sănătoasă nici pentru copii, nici pentru părinți, nici pentru economia națională” (VIDEO)

PSD solicită deschiderea școlilor odată cu încheierea vacanței de iarnă. Solicitarea social-democraților a fost anunțată, miercuri, prin vocea deputatului Alexandru Rafila.

”Cifrele publicate în ultimele săptămâni de Ministerul Sănătății arată o scădere a incidenței infecției. Acest lucru, în mod evident, nu are niciun fel de corelație cu această măsură de amânare a deschiderii școlilor. PSD cere în mod clar redeschiderea școlilor odată cu terminarea vacanței școlare pentru amânarea cu încă o lună a deschiderii școlilor nu este sănătoasă nici pentru copii, nici pentru părinți, nici pentru economia națională. Părinții nu pot munci dacă stau acasă cu copiii”, a declarat Alexandru Rafila.

Totodată, deputatul social-democrat a insistat asupra faptului că deciziile privind deschiderea școlilor, de exemplu, ar trebui să fie luate la nivel local, în funcție de situația epidemiologică din fiecare zonă.

”Luăm măsuri uniform, în toata țara facem la fel, dar avem situații foarte diferite între județe, orașe, școli. (...) Uniformitatea deciziei în condițiile din care, din punct de vedere epidemiologic, sunt diferite situațiile mi se pare nesănătoasă. Solicitarea noastră foarte clară, fermă, este ca școala, cel puțin școlile primare și grădinițele, să înceapă așa cum este planificat, în 11 ianuarie, nu în 8 februarie”, a adăugat Alexandru Rafila.

