PSD vrea ca Primăria Capitalei să preia cele 4 spitale din Sectorul 1. Gabriela Firea: Vom merge inclusiv în justiție dacă nu vom putea opri decizia aberantă a primarului Clotilde Armand și a consilierilor PNL, USR-PLUS și PMP (VIDEO)

Gabriela Firea, prim-vicepreședinta PSD, a anunțat că social-democrații vor merge inclusiv în justiție dacă nu vor putea opri „decizia aberantă” a primarului Clotilde Armand și a consilierilor locali ai PNL, USR-PLUS și PMP de la Sectorul 1 privind transmiterea terenurilor și clădirilor aferente a patru spitale în administrarea unităților sanitare respective.

Este vorba despre Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu", Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri, Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca şi Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice.

Consilierii generali ai PSD, spune senatoarea social-democrată, vor depune un proiect de hotărâre prin care se dorește ca spitalele în cauză să fie preluate în administrarea Primăriei Capitalei, „deoarece acestea nu se pot susține financiar singure”.

