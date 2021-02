PSD cere schimbarea ministrului Sănătății: Aleșii social-democrați s-au prezentat în Parlament cu pancarte negre cu mesajul ”Voiculescu – Demisia” (VIDEO)

Reprezentanții opoziției au organizat un protest, luni, în Parlament. Social-democrații cer demisia Ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, în contextul tragediei de la Institutul ”Matei Balș”. În urmă cu două zile, Voiculescu a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că nu are de gând să demisioneze, precizând că nici preşedintele Klaus Iohannis şi nici premierul Florin Cîţu nu i-au solicitat acest lucru.

Social-democrații se declară extrem de revoltați de întreaga situație și s-au prezentat, luni, în Parlament, cu mai multe pancarte negre mesajul ”Voiculescu – Demisia”.

În plus, social-democrații intenționează să depună și o moțiune simplă împotriva ministrului.

Într-o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, deputatul Gabriel Zetea, președinte al PSD Maramureș, a declarat că este nevoie de o schimbare profundă la conducerea Ministerului Sănătății.

”Eu nu cred că parlamentarii PSD sunt nemulțumiți de ceea ce face în fruntea Ministerului Sănătății Vlad Voiculescu. Eu cred că românii sunt nemulțumiți și tragediile care se tot întâmplă în ultima perioadă sunt din cauza incompetenței, din cauza felului prost în care este gestionat Ministerul Sănătății, cel puțin de la moment de când pandemia a lovit România. Lucrurile sunt evidente. E nevoie de o schimbare profundă, e nevoie de oameni care să vină să conducă cu empatie aceste Ministere și nu să vină să conducă pentru ei. Eu nu am văzut un partid mai ahtiat după funcții decât este USR. Știu asta din discuțiile pe care le au cu PNL-iștii, șantajul pe care îl fac fiecare zi asupra PNL-iștilor pentru a obține funcții.

Avem o tragedie pentru care, deocamdată, nu răspunde nimeni. E vina cui că nu a existat căldură în spital? E vina cui că nu există căldură în București? E vina cui că nu s-au gândit cei de la Ministerul Sănătății să facă un program național prin care spitalele care au probleme să fie dotate cu stații de oxigen moderne, noi? (...) Sunt județe care poate nu au resurse pentru că sunt scumpe aceste stații de oxigen. Cine i-a oprit pe cei de la Ministerul Sănătății să facă un program național prin care să doteze toate spitalele din România cu stații de oxigen moderne?”, a spus social-democratul.

Totodată, Gabriel Zetea a susținut că se așteaptă ca mooțiunea împotriva ministrului Sănătății să fie susținută inclusiv de unii liberali.

”Eu sper ca această moțiune să fie depusă cât mai repede, în acest moment se strâng semnături din partea PSD. Eu sunt convins că vor exista și membri ai PNL care vor vota această moțiune pentru că nici ei nu sunt mulțumiți de felul în care este condus Ministerul Sănătății, de felul în care merge campania de vaccinare”, a mai spus Gabriel Zetea.

