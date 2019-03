Social-democrații, despre UE. De la ''Dragă Uniune Europeană, ești o curvă satanistă'' la ''PSD este cel mai pro-european partid''

Rovana Plumb, lider social-democrat și ministru al Fondurilor Europene, este convinsă că PSD este cel mai pro-european partid din România.

”PSD este cel mai pro-european partid. Noi am fost cei care am vorbit prima oară de necesitatea ca România să fie membră a Uniunii Europene. Parcursul european al României este ireversibil. Cu părere de rău vă spun însă că sunt europarlamentari, adversari politici, care denigrează România, care votează împotriva României. Acest lucru este inacceptabil, nu există nicio justificare să votezi împotriva propriei ţări. Trebuie să trimitem în Parlamentul European patrioţi. România are nevoie de patrioţi în instituţiile europene. Avem în Brăila 534 de obiective finanţate din fonduri europene, în valoare de peste 1,1 miliarde lei. Toate sunt în curs în implementare. La podul peste Dunăre se lucrează la aplicaţia pentru finanţarea UE, sperăm să fie gata în primul semestru al acestui an”, a declarat Rovana Plumb, citată de Agerpres.

Asta în contextul în care liderii social-democrați atacă tot mai des Uniunea Europeană. Unul dintre cele mai dure atacuri a venit chiar din partea lui Liviu Dragnea.

”Noi am vrut să intrăm în Uniunea Europeană pentru o viaţă mai bună, pentru mai multă libertate, nu pentru a ne întoarce la frică şi teroare. Am vrut să intrăm în Uniunea Europeană pentru a avea acces la dezvoltare şi pentru a avea un minim respect, nu cerem mai mult respect decât dăm noi, decât oferim noi”, declarase liderul PSD, pe 9 martie.

”NATO, UE au spus că ne învață democrația. Ar trebui să-și asume cu toții această responsabilitate, pentru că parțial au finanțat și susținut public acest stat paralel. La ei acasă nu sunt protocoale secrete, nu se fac arestări pentru spectacol”, declara Dragnea, în iunie 2018.

Dragnea, pe 16 decembrie 2018: ”România nu acceptă poziția de stat de mâna a doua în UE. Înțeleg că noi avem în principal dreptul de a pune la dispoziție resursele acestei țări”.

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu, octombrie 2018: ”Eu sunt din ce în ce mai eurosceptic. Modul asta de a trata şi de a cere ca să faci cum vor ei, că ei sunt cei care hotărăsc legislaţia într-o ţară şi noi trebuie să facem cum spune Juncker sau Timmersmans este un mod greşit. Eu nu cred că este bine pentru ţările care sunt membre în comunitatea europeană”.

”Leagănul civilizaţiei noastre este mult peste civilizaţia voastră, pentru că aici s-a folosit prima scriere din lume şi multe...nu mai dăm exemple...când, probabil, Brâncuşi făcea statui, ei, pe la curţile regale inventau homosexualitatea sau făceau orgii. Adică nu comparaţi istoria românilor cu istoria voastră, dragi colegi din alte ţări” - Cătălin Rădulescu, noiembrie 2018.

Pe 16 noiembrie 2018, deputatul PSD Victor Citea a distribuit pe rețelele sociale un articol defăimător cu titlul "Dragă Uniune Europeană, ești o curvă satanistă".

”Suntem intoxicaţi de către stăpânii noştri care ne călăresc, n-aş vrea să spun stăpânii noştri coloniali din cadrul Germano-Franţei şi coloniile ei actuale sau pe care-şi doreşte să le subordoneze în întregime. Stăpânii noştri au reuşit să creeze un aparat de represiune, controlat, culmea, de românaşi de-ai noştri, pe care eu nu-i consider, ca şi pe domnul preşedinte, a fi români şi a ne ţine ca pe nişte căţei care trebuie subordonaţi, cu nasul în rahat” - deputatul PSD Nicolae Bacalbașa, februarie 2019.

”Cea mai rușinoasă Comisie Europeană vine cu o astfel de rezoluție, este o Comisie marcată de ”sciatică” politică și tratează România într-o cheie pur politicianistă. Din păcate, România este în situația de a fi umilită, asta în condițiile în care Marea Britanie iese din UE, iar în tot mai multe state euroscepticismul este în creștere”, Șerban Nicolae, noiembrie 2018, după ce Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind statul de drept în România, iar Comisia Europeană a votat un nou raport MCV în cazul țării noastre.

Deputatul PSD Florin Iordache, în Parlamentul României, după aceleași evenimente: "Vom merge mai departe cu toată opoziția Comisiei Europene. Și Parlamentul European s-a pronunțat împotriva României. Vrem să fim independenți. Vrem o țară independentă, vrem să ne conducem noi!".