PSD va depune un proiect pentru dublarea alocațiilor copiilor. Ciolacu: PNL a făcut la fel anul trecut (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a anunțat că partidul pe care îl conduce va depune în Parlament un proiect de modificare a Legii bugetului pe anul viitor, astfel încât alocațiile copiilor să se dubleze.

Liderul social-democrat a precizat că PNL a făcut la fel, anul trecut, la dezbaterile pe buget și tocmai din acest motiv nu crede că Guvernul liberal ar avea acum de ce să se opună.

„Chiar dacă Guvernul nu va trimite legea în Parlament și va prefera varianta asumării, asta nu înseamnă că PSD nu poate veni cu o lege de amendare a Legii bugetului. Deja am hotărât să venim cu o lege prin care se dublează alocațiile copiilor, deoarece anul trecut l-a făcut și PNL, și nu cred că au ceva împotrivă să facă același lucru și anul acesta. PSD consideră că, în prezent, alocațiile copiilor sunt prea mici”, a declarat Marcel Ciolacu.

Totul în contextul în care premierul Ludovic Orban a declarat tot joi, în Parlament, că bugetul României pe 2020 nu mai suportă nicio nouă cheltuială suplimentară: „Vă spun limpede, să știți, bugetul României pe 2020 nu mai suportă nicio nouă cheltuială suplimentară. Orice cheltuială suplimentară care e rezultatul adoptării unor legi va duce la creșterea deficitului sau de a efectua cheltuieli vitale pentru economie. De asemenea, va crea probleme mari pentru absorbția fondurilor europene, din cauza capacității mici de cofinanțare. V-am spus ca să reflectați când vor mai veni proiecte de legi, indiferent de cine sunt inițiate, că e aproape imposibil să mai venim cu proiecte de legi fără sursă de finanțare”.

