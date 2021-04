PSD, după ce Standard & Poor`s a modificat perspectiva economică a României: Florin Cîțu a reușit să aducă ratingul acolo unde îl lăsase PSD, adică la stabil

PSD reacționează după declarațiile premierului Florin Cîțu despre faptul că agenția de rating Standard & Poor`s a modificat perspectiva economică a României de la „negativ” la „stabil”. Prin vocea purtătorului de cuvânt al partidului, Radu Oprea, PSD a transmis sâmbătă că premierul ”a reușit să aducă ratingul acolo unde îl lăsase PSD, adică la stabil”.

Reacția PSD după declarațiile premierului Florin Cîțu despre situația economică a României

”Premierul Cîțu a ieșit astăzi să se laude. Dar nu merită felicitat chiar dacă Standard & Poor's a schimbat perspectiva de țară la negativ la stabil.

Ce uită să spună Florin Cîțu: că a reușit să aducă ratingul acolo unde îl lăsase PSD, adică la stabil. Vă readuc aminte că S&P modificase perspectiva în decembrie 2019. Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, a dus deficitul bugetar la un record istoric în acea perioadă, ceea ce a generat decizia S&P de scădere a perspectivei la negativ”, se arată într-un mesaj transmis de Oprea și publicat pe pagina de Facebook a PSD.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al social-democraților spune că este de acord cu Florin Cîțu cu privire la afirmația că antreprenorii sunt eroii acestei perioade dificile pentru economie.

”Sunt de acord cu premierul Cîțu că antreprenorii sunt adevărații eroi. Dacă au reușit să supraviețuiască este numai meritul lor. Guvernul PNL și apoi cel al coaliției de dreapta au "reușit performanța" de a acorda cel mai mic sprijin direct mediului de afaceri. Doar 2,4% ca pondere din PIB conform FMI. (Suntem lângă țările din Africa, nu lângă Statele Membre UE).

S&P justifică decizia de acum prin perspectiva absorbției fondurilor europene din PNRR. Dar în generarea programului Next Generation EU, Florin Cîțu nu a avut niciun merit. De ce ar trebui felicitat? Deocamdată PNRR-ul propus de PNL a primit nota 4 la Bruxelles. Și nici cel propus de USR nu are perspective mai bune”, mai notează Radu Oprea.

”Și la final două întrebări:

1. Oare merită prețul plătit? Adică acela al sărăcirii populației!

2. Dacă Florin Cîțu știa că perspectiva se va îmbunătății, ceea ce ar trebui să ducă la scăderea dobânzilor cu care te împrumuți, atunci de ce am împrumutat săptămâna trecută 3,5 miliarde euro cu o dobândă monstruoasă, de 14 ori mai mare ca a statelor vecine?

Stabilitatea țării nu se obține prin declanșarea crizelor politice. Deci, Florin Cîțu, ne te lăuda atunci când nu ai motive. Guvernează dacă ești în stare, dacă nu pleacă acasă!”, se mai arată în mesajul citat.

Florin Cîțu: Agenția de rating Standard & Poor`s a modificat perspectiva economiei României de la negativ la stabil

Într-o declarație de presă susținută sâmbătă dimineață la Palatul Viictoria, premierul Florin Cîțu a spus că actuala ”coaliție de guvernare, condusă de PNL, alături de UDMR și USR-PLUS, cu un premier liberal, politică liberală, a reușit ce n-au putut sa facă guvernele anterioare în creștere economică”, referindu-se la modificarea perspectivei economice a României de către agenția de rating.

"Agenția de rating Standard & Poor`s a păstrat ratingul de țară, dar a modificat perspectiva economiei României de la negativ la stabil. Eroii sunt companiile private, antreprenorii, ei au dus greul și cu care m-am consultat de foarte multe ori pentru a lua cele mai bune decizii. Fără încrederea lor nu reușeam. Pentru toate acestea le mulțumesc. Realizarea este importanta pentru că vine în contextul celei mai grele crize economice și de sănătate din ultimii 100 de ani. (...)

Am câștigat clar încrederea instituțiilor internaționale si a investitorilor străini. Am reușit să reducem deficitul bugetar, sa avem venituri mai mari la buget, să stabilizam economia și, așa cum am promis, nu am introdus nicio taxă nouă și nici nu am mărit unele existente. În trimestrul patru din 2020, România a avut cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană”, a spus Florin Cîțu.