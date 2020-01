Marcel Ciolacu se pregătește să preia puterea deplină în PSD. Totodată, liderii PSD plănuiesc și o serie de modificări ale Statutului.

Pesedistii au luat o decizie si in privinta motiunii. Acestia sunt gata să încerce dărâmarea guvernului dacă liberalii își vor asuma răspunderea pentru alegerea primarilor în 2 tururi.

Moțiunea de cenzură va deschide drumul către alegerile anticipate, așa cum își doresc liberalii și președintele Klaus Iohannis.

