PSD a decis: Îl susține pe Constantin - Florin Mitulețu-Buică pentru șefia AEP. De se se va ocupa Mircea Drăghici, propus până acum pentru acest post (VIDEO)

Liviu Dragnea a anunțat luni că Mircea Drăghici a acceptat să renunțe la nominalizarea pentru șefia Autorității Electorale Permanente (AEP), acesta urmând să se ocupe de campaniile electorale ale PSD din următorii doi ani.

În acest context, PSD îl va susține pe actualul secretar general al instituției, Constantin - Florin Mitulețu-Buică, la șefia AEP.

”În urma discuției pe care a avut-o Codrin Ștefănescu cu Mircea Drăghici în weekend, domnul Mircea Drăghici a fost rugat să rămână în continuare în partid pentru a coordona campaniile electorale ale PSD în acești doi ani. A acceptat, deci a renunțat la nominalizarea pentru Autoritatea Electorală Permanentă și toți apreciem asta.

Astăzi am votat să acordăm susținerea noastră pentru un om din interiorul AEP, actualul secretar general, domnul Mitulețu”, a anunțat Liviu Dragnea, după ședința Biroului Permanent Național al PSD.

