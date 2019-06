PSD a schimbat imnul folosit în epoca Dragnea: Pe ce melodie și-au făcuit intrarea liderii social-democrați la Congres 

Social-democrații par că încearcă să închidă definitiv epoca Liviu Dragnea. La Congresul PSD de sâmbătă, liderii partidului și-au făcut intrarea în scenă pe melodia ”Stand Up for the Champions” a britanicilor de la Right Said Fred, informează G4 Media.

Asta în condițiile în care în vremea în care Liviu Dragnea conducea partidul, la astfel de evenimente era folosită piesa ”Thunder”.

LIDIA BUBLE, GOALĂ PUȘCĂ LA DUȘ! RĂZVAN A PRINS-O ÎN FAPT! AVEM IMAGINI COMPROMIȚĂTOARE (GALERIE FOTO)

Alegerea noii melodii de către cei de la PSD vine în contextul în care partidul a obținut cel mai slab scor electoral din ultimii 30 de ani la alegerile europarlamentare din 26 mai.