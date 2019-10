PSD insistă cu Dan Nica. Viorica Dăncilă: „Nu a fost respins” / Comisia Europeană anunța marți că a refuzat noul candidat pentru postul de comisar european al Transporturilor

Premierul Viorica Dăncilă susține, în continuare, că Dan Nica nu a fost respins, deși Comisia Europeană anunțase marți, prin vocea purtătorului său de cuvânt, că și al doilea candidat trimis de Guvernul României pentru postul de comisar european al Transporturilor a fost refuzat.



„Dan Nica nu a fost respins. La Rovana Plumb am văzut o abordare care nu a fost corectă”, a spus Viorica Dăncilă, la Antena 3, potrivit hotnews.ro.



Totodată, președintele PSD a reclamat atitudinea „românilor”, „împotriva candidatului din propria țară”. Ea a oferit drept contraexemplu momentul în care Dacian Cioloș, actual președinte PLUS, devenea comisar european pentru Agricultură.



„Ce a deranjat cel mai mult a fost atitudinea românilor, PNL și USR, împotriva candidatului din propria lor țară.



Am fost membru în PE când Dacian Cioloș a fost desemnat comisar. Am vorbit cu colegii mei, am încercat să ajut candidatul, pentru că am văzut candidatul României. L-am sunat pe dl Cioloș pentru a-i spune că-i voi pune o întrebare”, a adăugat Viorica Dăncilă, potrivit hotnews.ro.



Totuși, Nina Andreeva, purtătoarea de cuvânt a viitoarei Comisii Europene, confirma, marți, că Dan Nica a fost respins.



„Pot confirma că Guvernul Român a trimis o scrisoare ieri (7 octombrie - n.r.). Această scrisoare conţinea numele unui candidat, care fusese deja intervievat de către Preşedintele-ales al Comisiei, dar nu a fost acceptat. Echipa Preşedintelui-ales al Comisiei este în continuare în contact cu ambele guverne (român şi maghiar - n.r.), iar procesul (de selecţie - n.r.) continuă”, declara Nina Andreeva, potrivit hotnews.ro.