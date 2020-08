PSD își alege azi președintele. Din cauza pandemiei, congresul va avea loc în condiții speciale, față de anii anteriori

PSD își alege azi președintele. Vor candida actualul lider interimar al formațiunii, Marcel Ciolacu și senatorul Eugen Teodorovici. Ciolacu a anunțat că se va prezenta cu o echipă și un proiect prorpiu pentru România. Din cauza pandemiei, congresul va avea loc în condiții speciale, față de anii anteriori.

Vorbim despre un congres pe numeroase tensiuni politice. Unul dintre candidați este Eugen Teodorovici. Rămâne însă de văzut dacă acesta se va prezenta la congresul care va începe astăzi la ora 10.00 pentru că după cum am văzut, Eugen Teodorovici nu are o susținere și nu are nici o echipă de campanie.

Pe de altă parte, acest congres în care scoial – deocarții își aleg un președinte plin, după nouă luni în care Marcel Ciolacu a fost președinte interimar vine în contextul în care am văzut că s-a depus și moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban, iar acum observăm că tot mai mulți social – democrați schimbă tabăra. Chiar ieri, trei parlamentari: un senator și dou deputați s-au retras din Partidul Social – Democrat, iar în aceste momente, social – democrații se bazează pe 195 de voturi pentru acea moțiune, numai din partea PSD.

Important de menționat este că începe congresul la ora 10.00. Marcel Ciolacu este candidatul, dar și cel preferat pentru acest post de președinte plin al Partidului Social – Democrat. Vine cu o întreagă echipă în spate, care îl susține și are și un proiect politic pentru perioada în care acesta ar urma să fie președinte.

În primul rând, în poiectul politic, Marcel Ciolcau susține că prioritatea Partidului Social – Democrat va fi aceea de a-și recâștica credibilitatea în fața poporului român. Totodată, în același poiect politic, se arată că nu vor mai luate în dicuție controversele din domeniul justiției. Ele nu vor mai reprezenta un subiect prioritar pentru PSD, așa cum știm că s-a întâmplat în trecut.

Este un congres atipic, pentru că acesta se va desfășura online. Aici la Palatul Parlamentlului va veni Marcel Ciolacu, cel care candidează și care este și preferat pentru funcția de președinte plin al PSD, alături de echipa sa. Cel puțin 20 de persoane vor avea acces în sală, iar cei din teritoriu se vor aduna fiecare în câte o sală și votul va fi dat online. Urmează un congres atipit, din cauza faptului că trebuie respectate toate restricțiile care sunt impuse de starea de alertă, privind adunările publice.

CUM arată BĂIATUL lui Petre Roman și al Silviei Chifiriuc! Petruş are 11 ani. CU CINE CREDEȚI CĂ SEAMĂNĂ? (FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.