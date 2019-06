PSD își alege noua conducere la finalul lunii. Social-democrații au ales, vineri, în CEx, varianta propusă de Viorica Dăncilă, și își vor vota noul lider în data de 29 iunie.

În cadrul acestui Congres trebuie modificat statutul și stabilit și candidatul la prezidențiale.

