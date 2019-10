PSD-iștii, nemulțumiți de Raportul MCV. Marcel Ciolacu: 'Ar trebui o discuție mai sinceră și mai serioasă cu UE și cu Comisia'

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, este de părere că Raportul MCV pentru România “este discutabil”.

PSD-istul susține că liderii de la București ar trebui să aibă o discuție cu UE și cu Comisia Europeană.

„L-am citit și eu. E discutabil. Am văzut că ministrul Justiției a intrat pe fond. Presupun că ar trebui o discuție mai sinceră și mai serioasă cu UE și cu Comisia. Am văzut că nu sunt probleme la Camera Deputaților, dimpotrivă, s-au făcut anumiți pași, iar astăzi dimineață am decis ca reprezentantul nostru să fie Halici Nicușor”, a spus Ciolacu.

Amintim că, marți, Comisia Europeană a publicat raportul MCV privind evoluția justiției din România! Acesta este unul dur în care se condamnă evoluțiile de la începutul anului și se arată că România nu a urmat progresele făcute până în 2017.