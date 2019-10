PSD ar fi mituit și șantajat parlamentari pentru a obține sprijin la moțiune. Cum i-a convins PNL pe legiuitori „să întoarcă armele” (VIDEO)

Raluca Turcan, liderul deputaților PNL, a afirmat joi seară, în direct pe B1TV, că moțiunea de cenzură de joi a fost încununată cu succes datorită faptului că există oameni politici care au, totuși, „responsabilitatea reprezentării oamenilor care i-au trimis în Parlament”.



„Spre deosebire de PSD, la PNL cel mai puternic argument au fost votul dat de români și așteptările românilor. În 26 mai, prin cele 6,5 milioane de voturi „Da” la referendum s-au creat un curent popular și o așteptare de a curăța România și de a opri atacul permanent la instituțiile statului uriașă. Această așteptare, pentru unii oameni politici care au, totuși, responsabilitatea reprezentării oamenilor care i-au trimis în Parlament, a funcționat. Putea să funcționeze la un număr mai mare. Mi-aș fi dorit să funcționeze la un număr mai mare, dar chiar și așa eu sunt recunoscătoare pentru toți cei care au votat și au înțeles că sunt momente în care trebuie să te delimitezi de ceva care face rău țării”, a afirmat Raluca Turcan, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.



Declarația demnitarului vine în contextul în care, în zilele premergătoare moțiunii de cenzură de joi, care s-a finalizat cu demiterea Guvernului Dăncilă, mai multe voci din opoziție au acuzat puterea, proaspăt răsturnată, că amenință, șantajează și mituiește cu bani din bugetul public parlamentari, astfel încât să obțină sprijin la vot.



„Dacă era să gândim politicianist, și ați văzut o grămadă de mușterii în spațiul public, am fi spus, Doamne, să rămânem cu doamna Dăncilă că e slabă, se face singură de râs, noi avem subiect de atac, suntem în opoziție. Dar în același timp menținerea acestui guvern în fiecare zi dăuna intereselor țării, dăuna românului de rând. Afecta bugetul, economia, nivelul de trai, pentru că doamna Dăncilă aruncă în ochii oamenilor diverse majorări de venituri, pe când aceste majorări de venituri au fost mâncate, bucățică cu bucățică, felie cu felie, de creșterile acestea și de scumpirea vieții în România”, a adăugat Raluca Turcan.

