Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat după Comitetul Executiv de marți că formațiunea va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ludovic Orban în luna februarie.

Social-democrații au decis ca moțiunea de cenzură să fie depusă la începutul sesiunii parlamentare. Planul PSD este acela de a reveni la Guvernare și încearcă să alcătuiască o nouă majoritate parlamentară în jurul social-democraților, inclusiv cu parlamentari din ALDE și UDMR.

De asemenea, Ciolacu a mai subliniat că va depune moțiune de cenzură "categoric" dacă Guvernul își va asuma modificarea legii electorale prin asumarea răspunderii.

"Nu cred că în acest moment PSD nu are creionat un program politic și un program de guvernare. Asta nu înseamnă că nu excludem să facă acest lucru PSD și viitoare alianță. Noi suntem minoritari în Parlament, de aici nu înțeleg de ce există această evitare a Parlamentului.

Nu poți să nu depui o moțiune de cenzură pe o forțare a democrației și pe un lucru atât de imoral, incorect și ilegal. Indiferent de costuri și vă rog mult să nu subestimați capacitatea și a mea personală și a colegilor de a purta negocieri și a forma o nouă majoritate".

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.