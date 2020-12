PSD: Noul Guvern îşi va începe mandatul cu o mare înşelăciune dacă va îngheţa salariul minim. O astfel de hotărâre ar fi catastrofală

PSD a transmis, luni, că dacă noul Guvern va îngheța salariul minim, așa cum acuză sindicatele, atunci își va începe mandatul cu o mare înșelăciune. Social-democrații avertizează că o astfel de măsură va determina scăderea consumului. Asta înseamnă că producătorii vor fi nevoiță să concedieze oameni pentru a evita falimentul.

PSD, avertisment pentru coaliția de guvernare în privința eventualei înghețări a salariului minim

„Sindicatele anunță intenția noului guvern de a îngheța salariul minim. La ce să te aștepți când Coaliția pierzătorilor îl propune prim-ministru pe groparul economiei românești? Adică tocmai pe cel care spunea în 2014 că salariul minim e o măsură anti-socială și distructivă pentru economie. Dacă va lua o astfel de decizie, noul guvern își va începe mandatul cu o mare #înșelăciune”, a transmis PSD, într-o postare pe Facebook.

Potrivit social-democraților, cei mai înșelați vor fi alegătorii USR-PLUS, cărora în campania electorală pentru alegerile parlamentare li s-au promis zero taxe pe salariul minim: „Dar iată că, în loc de prosperitate, alegătorii primesc #austeritate! Inflația galopantă va diminua dramatic puterea de cumpărare a celor cu salariul înghețat!”.

În finalul postării, PSD a ținut să transmită coaliției formate din PNL, USR-PLUS și UDMR că o eventuală înghețare a salariului minim va fi catastrofală. Consumul va scădea, iar producătorii vor fi nevoiță să concedieze oameni pentru a evita falimentul.

„Avertizăm Coaliția pierzătorilor să nu ia o astfel de decizie catastrofală! Înghețarea salariului minim ar spulbera bruma de încredere care mai există în economie. Banii vor fi ținuți la saltea, consumul se va reduce, produsele nu vor mai fi cumpărate, iar producătorii vor trebui să taie salariile sau locurile de muncă pentru a evita falimentul! Vom intra într-un cerc fără sfârșit al austerității! Nu vă jucați cu focul! Nu vă jucați cu soarta acestui popor!”, a mai transmis PSD, pe Facebook.

Duminică, într-o conferință de presă, Dumitru Costin, liderul Blocului Naţional Sindical, a susținut că viitorul Guvern vrea să înghețe salariul minim la nivelul din acest an: „Din informaţiile de care noi dispunem la această oră se pare că cel care e nominalizat să formeze Guvernul, viitorul prim-ministru nominalizat, domnul Cîţu, doreşte să îşi asume decizia politică şi pe sub uşi, prin crăpăturile de uşi am aflat că intenţia este de a îngheţa salariul minim pe economie la valoarea din 2020”.

Ce spune Florin Cîțu, premierul propus, despre salariul minim

Tot duminică, Florin Cîţu, ministrul Finanțelor și candidatul PNL pentru funcţia de premier, a precizat că ar trebui să mai existe discuţii cu patronatele și sindicatele referitoare la salariul minim, ministerul pe care îl conduce încă având deja câteva variante de lucru.

„Am văzut câteva estimări, încă nu am agreat toţi pe aceeaşi formulă. În noua coaliţie de guvernare vom avea o variantă pe care o vom prezenta, sper, cât mai curând. Trebuie să terminăm negocierile cât mai repede, să avem un Guvern învestit ca să poată să aibă putere de negociere. Dacă vom avea Guvern vom şti şi ce se va întâmpla cu salariul minim de la 1 ianuarie”, a afirmat Cîțu.

El a punctat că bugetul de stat pe 2021 va fi definitivat şi prezentat de viitorul Guvern, pentru că așa e corect.

Întrebat dacă la negocierile cu USR-PLUS și UDMR pentru formarea noii guvernări au discutat și despre salarii și pensii, liderul liberal Ludovic Orban a răspuns: „Când vom finaliza discuţiile, vom prezenta programul de guvernare. În ceea ce priveşte PNL, ştiţi foarte bine care este propunerea noastră din programul de guvernare ca să existe un sistem obiectiv care să ţină cont de realităţile economice, de creşterea economică, de creşterea salariului mediu, de compensarea pierderii puterii de cumpărare în proporţie de 100% ca urmare ratei inflaţiei, a creşterii preţurilor”.