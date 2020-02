PSD nu dorește alegeri generale anticipate și va „întreba” CCR dacă este constituțional ca președintele Klaus Iohannis să-l re-nominalizeze pe Ludovic Orban pentru postul de premier, a afirmat Marcel Ciolacu, șeful interimar al social-democraților, miercuri, în direct pe B1 TV, precizând totodată că, în mod „categoric”, social-democrații nu vor vota pentru reinstalarea aceluaiși premier.

„Noi am demonstrat cât de mult și-au dorit parlamentarii, astăzi, să scape de Guvernul Orban. Nu îmi aduc aminte vreo moțiune să fii trecut la asemenea scor, cu 261 de voturi, după trei luni de guvernare”, a declarat Ciolacu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Întrebat ce soluție are PSD pentru rezolvarea crizei, Marcel Ciolacu a răspuns: „În primul rând, nu noi am creat această criză. Această criză a fost creată în urma unui abuz de putere al Guvernului Orban. Mai departe, intrăm într-o logică constituțională, mergem la consultări la președinte. Cine demonstrează că are o majoritate parlamentară, președintele ia act de această majoritate parlamentară și desemnează, în consecință, un prim-ministru. Mai avem un precedent când Traian Băsescu l-a refuzat chiar pe Klaus Iohannis, cu toate că exista o majoritate parlamentară. Eu iau de bună credință faptul că președintele României va respecta Constituția”.

Întrebat dacă PSD va bloca prin lipsă de cvorum voturile de învestitură, șeful PSD a replicat: „Nu, noi vom aștepta categoric desemnarea din partea președintelui României, așteptăm consultările și așteptăm categoric intrarea într-o matcă legală și constituțională în România. Sunt foarte multe suspiciuni în ceea ce privește dacă este constituțional să fie propus tot domnul Orban. Eu nu sunt specialist și nu am aceste atribuții. Aceste atribuții sunt la CCR și vom întreba CCR. Nu știm ce se va întâmpla cu ordonanțele date de către guvern, noaptea. Nu știm nici câte sunt, nu știm nici textele”.

Întrebat dacă PSD vrea anticipate, Marcel Ciolacu a subliniat: „Nu, eu știu că alegerile sunt în noiembrie. Eu vreau să se respecte legile țării, respectiv să fie un guvern desemnat și votat în Parlament, care de la 1 septembrie să mărească pensiile, să mărim alocațiile și să guvernăm România”.

