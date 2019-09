EXCLUSIV ONLINE // PSD nu se ține de cuvânt și trece de Senat legea privind transportul interjudețean. Argumentul partidului de guvernare este că nu mai sunt bani la Consiliile Județene pentru a se asigura aceste finanțări către firmele de transport. După ce mai multe asociații și instituții au contestat Ordonanța de Urgență 51/2019, PSD a dat inițial asigurări că se va renunța la această ordonață care îi lasă pe elevi fără microbuze interjudețene. Acest lucru nu s-a întâmplat însă și sute de elevi se văd acum nevoiți să facă autostopul. Opoziția s-a opus adoptării ordonanței, dar neavând majoritate în Senat nu a reușit să-ți impună punctul de vedere la votul în plen.

"A venit Asociația Elevilor în Comisia de Buget Finanțe și în comisie am avut această dezbatere și i-am susținut doar noi cei de la PNL, doar noi am fost împotriva acestui proiect de lege și în plen PSD a mers mai departe, nu știu ce a promis Asociației Elevilor. Am înțeles că nu sunt bani la Consiliile Județene, dar asta nu înseamnă că trebuie să desființezi transportul public, trebuie să găsești o alternativă. Până găsești o alternativă, până faci rost de niște bani nu poți să arunci acești elevi să facă autostopul și așa mai departe. Asta mai ales în contextul în care vedem ce se întâmplă în România astăzi. Nu au vrut nici măcar să amâne proiectul, nu i-a interesat nici un argument nici de natură morală, nici financiară, pur și simplu au mers mai departe", a declarat senatorul PNL Florin Cîțu pentru B1.ro.

Avocatul poporului, Renate Weber, a anunțat încă de la începutul sesiunii parlamentare că va contesta această lege la Curtea Constituțională a României, mai ales în contextul cazului Caracal care a zguduit întreaga țară. Aceasta a confirmat pentru B1.ro că va afla decizia CCR în câteva săptămâni. "Sesizarea a fost depusă la CCR și avem termen pe 17 octombrie", a declarat Renate Weber.

Si senatorii USR au punctat printr-un comunicat de presă faptul că această ordonață este neconstituțională. Senatorii USR au votat pentru respingerea OUG 51/2019, care scoate transportul public județean din sfera serviciilor publice, considerând că prin desființarea arbitrară a serviciului public de transport de persoane între localități, la nivel județean, se pun în pericol dreptul la viață și la integritate fizică și psihică (art. 22 din Constituție) și protecția copiilor și tinerilor (art.49) și se încalcă principiile concurențiale"