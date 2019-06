Viorica Dăncilă a anunțat, joi, că PSD nu va merge la Cotroceni, unde se va semna Pactul Național pentru o Românie Europeană, propun de Klaus Iohannis.

"Noi am spus că dorim să depunem anumite amendamente și atâta timp cât amendamentele noastre nu se regăsesc în acest pact, nu avem ce să căutăm la semnarea acestui pact", a declarat Viorica Dăncilă după Cex.

