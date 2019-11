PSD nu va participa la votul de învestitură a Guvernului. Alfred Simonis, despre ultimele calcule: „Sunt aceiași 15 parlamentari, care și-au negociat și tranzacționat voturile în funcție de interese personale” (VIDEO)

PSD nu va vota favorabil învestitura Guvernului Orban și nici măcar nu va participa la ședința plenului, a anunțat deputatul Alfred Simonis, care l-a acuzat pe premierul desemnat că încearcă să convingă social-democrați să se dezică de linia formațiunii, oferindu-le funcții.



„PSD rămâne consecvent. Nu votează. Ar fi fost absurd ca Guvernul demis să asigurea învestirea viitorului Guvern. (...) Avem încredere în parlamentarii PSD. Nu se pune problema lipsei de încredere. Nu suntem noi primii care nu participăm la votul de învestire. Este o pratică obișnuită”, a explicat deputatul.



Întrebat ce crede despre conflictul dintre Mihai Tudose și Victor Ponta, precum și despre posibilitatea ca Daniel Constantin și Sorin Cîmpeanu să voteze pentru instalarea Guvernului Orban, deși Pro România a anunțat că nu sprijină cabinetul propus de PNL: Alfred Simionis a răspuns: „Eu nu cred în baletul acesta dintre liderii Pro România. Cred că este un joc de imagine, prin care încearcă să salveze aparențele”.



În acest context, Alfred Simionis a declarat că, indiferent despre ce moment politic a fost vorba - demiterea Guvernelor Grindeanu, Tudose și Dăncilă, „sunt aceiași 15 parlamentari, care și-au negogiat și tranzacționat voturile în funcție de interese personale”.

