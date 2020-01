PSD nu va propune un membru de partid pentru preluarea funcției de prim-ministru, în eventualitatea în care moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban va trece, a anunțat Marcel Ciolacu, liderul interimar al social-democraților, marți seară, în direct pe B1 TV.

„PSD nu va face o propunere de premier. Chiar dacă se creează o altă majoritate, PSD nu va propune din rândurile PSD un membru de partid să preia funcția de prim-ministru. Consider că nu este oportun ca PSD să propună acum un nou prim-ministru”, a afirmat Marcel Ciolacu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Întrebat dacă omul propus va fi tehnocrat sau va proveni din alte partide, președintele interimar al PSD a răspuns: „Vom vedea. V-am zis decizia mea personală”.

Marcel Ciolacu a comentat și poziția PSD cu privire la alegerile anticipate, în condițiile în care social-democrații se opun ferm unei astfel de inițiative.

„În primul rând, alegerile anticipate au loc în cazul în care există o criză politică, respectiv nu există o majoritate, care să nu mească un guvern. În acest moment, România are toate forurile democratice alese - parlament, guvern, cu adevărat minoritar, dar nu este prima oară, și are un președinte în funcție”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Vestea vine în contextul în care, tot marți, cu câteva ore înainte, Marcel Ciolacu anunța că PSD va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Orban. Social-democrații au decis ca demersul să prindă contur în următoarea sesiune parlamentară. Pentru ca tentativa de a îndepărta PNL de la Palatul Victoria să fie încununată cu succes, PSD va încerca să coaguleze în jurul inițiativei sprijinul parlamentarilor din UDMR și ALDE. (Detalii AICI)

