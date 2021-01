Partidul Social Democrat va prezenta, miercuri, propunerea sa de buget alternativ pentru România anului 2021, a declarat Marcel Ciolacu, președintele formațiunii, care susține că actuala majoritate parlamentară este „una fragilă” și că speră ca propunerile social-democraților să găsească susținere „chiar și din arcul guvernamental”.

Marcel Ciolacu a anunțat că PSD prezintă miercuri bugetul alternativ

„Eu consider că este o obligație a Partidului Social Democrat să aibă periodic întâlniri cu reprezentanții sindicatelor, deoarece doctrinar acest lucru ne obligă. Mă bucur că au dat curs invitației noastre, mai ales că urmează să se dezbată în Parlament cea mai importantă lege care se votează în Parlament la începutul fiecărui an, Legea bugetului de stat și a asigurărilor sociale. Mâine, vă vom prezenta propunerea noastră de buget alternativ pentru România anului 2021 și, din discuțiile avute cu liderii de sindicat, am tras cu toții o concluzie evidentă, faptul că toată lumea este îngrijorată de România anului 2021 și de această propunere de buget de austeritate a actualului Guvern, a domnului prim-ministru Cîțu Florin, fostul ministru al Finanțelor. Este o abordare greșită. Prioritățile bugetare ale actualului Guvern nu sunt la fel de prioritare ca și ale românilor”, a declarat Marcel Ciolacu, într-o conferință de presă organizată marți.

Președintele PSD susține că există „o îngrijorare” legată de viitorul României și a declarat că, în acest moment, avem în față „numai austeritate”, disponibilizări și tăieri de venituri.

„Vom încerca în Parlament să facem modificările la bugetul de stat și să venim cu amendamentele propuse de către noi. Rămâne o majoritate nu consistentă, una fragilă în Parlament. Sperăm, chiar și din arcul guvernamental, să ne găsim corespondență și susținere în propunerile noastre de modificare bugetară. Este o îngrijorare în ceea ce privește viitorul României. Nu avem investiții majore, nu avem consum. Pur și simplu, în acest moment, avem în față numai austeritate, tăieri de pensii, de salarii, de venituri, și nu în ultimul rând de disponibilizări”, a adăugat Marcel Ciolacu, președintele PSD.

Marcel Ciolacu: Vom arăta românilor că există bani suficienți să mărim și pensiile, și alocațiile, cu o stopare masivă a furtului de bani publici

Marcel Ciolacu anunța săptămâna trecută că PSD a finalizat o variantă proprie a bugetului pentru anul 2021. Bugetul alternativ, spunea social-democratul, este unul „sustenabil”.

„Am finalizat proiectul nostru de buget pe anul 2021, o să îl prezentăm în următoarea perioadă, este şi sustenabil. Va merge şi pe consum, şi pe investiţii în mare parte. Vom arăta românilor că există bani suficienţi să mărim şi pensiile, şi alocaţiile, cu o stopare masivă a furtului de bani publici, ceea ce se întâmplă de un an. Şi vom demonstra că nu este nevoie în plină criză economică să vindem societăţile româneşti, activele lor se ridică la aproximativ - să ştie toţi românii despre ce vorbim, de jaful care va urma - vorbim de aproximativ 10 miliarde de euro. Aici sunt Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Aeroportul Bucureşti, CEC. Vor să vândă acţiunile. Franţa, Germania, foarte multe state, mi se pare şi Polonia, Ungaria nu mai spun, au blocat vânzarea de acţiuni prin lege. Mai mult, Germania a dat posibilitatea guvernului de a cumpăra dacă este un brand naţional şi intră în faliment de a-l cumpăra statul", declara Marcel Ciolacu, luni, la TVR 1, potrivit Agerpres.