PSD propune interzicerea pe 5 ani a exporturilor de bușteni. Marcel Ciolacu: „Nimeni nu a avut curaj până acum să facă această lege” (VIDEO)

Marcel Ciolacu a declarat, pentru B1 TV, că ar fi vrut ca Guvernul să vină cu o perspectivă clară asupra modului în care vor fi relaxate restricțiile impuse din cauza epidemiei de coronavirus. A mai precizat că i s-ar fi părut normal ca Executivul să vină și cu un plan de repornire a economiei. Liderul PSD a mai spus că partidele parlamentare nu au găsit deschidere spre dialog la Guvernul PNL, așa că formațiunea pe care o conduce își va urma propriul program în Parlament. Ciolacu a precizat că unul dintre proiectele de lege ale social-democraților vizează interzicerea pe cinci ani a exporturilor de bușteni.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a reproșat Guvernului PNL că nu a venit cu un plan clar privind relaxarea restricțiilor și repornirea economiei.

Întrebat de moderatorul Silviu Mănăstire dacă e mulțumit de măsurile de relaxare a restricțiilor anunțate, Ciolacu a răspuns: „Momentan nu știm care sunt acele măsuri de relaxare, le bănuim. La fel ca și (SIC!) dumneavoastră, ne uităm ce se întâmplă în toată lumea, mai ales în Europa. Am auzit justificările. Trebuie să ținem cont, totuși, că România nu e o țară turistică cum este (SIC!) Franța, Spania sau Italia, unde sunt cele mai multe cazuri, mai ales de decese”.

„Cred că în lipsa unei perspective clare și a unor explicații foarte clare... induce populația către o anumită reținere și a mea personală. Încă nu văd din partea Guvernului un plan economic clar pentru ce va veni de acum încolo. Nu a venit Guvernul să-și asume un plan exact și cu această relaxare. Mă uitam la imaginile din Germania, unde lumea e în parcuri, e adevărat, la o anumită distanță unul de altul, grupați pe familii. Eu nu contest efortul făcut de către români în această perioadă, mai ales de sărbători, dar îmi lipsește perspectiva Guvernului”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul social-democraților presupune că presiunea economică i-a determinat pe președinte și guvernanți să înceapă să vorbească despre relaxarea restricțiilor, fără să aibă un plan clar.

Despre informația apărută pe surse conform căreia alegerile locale ar putea avea loc după cele parlamentare, Ciolacu a afirmat: „Noi am avut un proiect de lege, asumat de mine și de domnii Ponta, Tăriceanu și Kelemen. Mâine (joi) e la votul final în Parlament. E singura discuție în ceea ce privește alegerile. Alegerile trebuie să se desfășoare când românii vor fi în siguranță și nu vor avea nicio reținere să meargă la vot, indiferent de vârsta lor. Că și aici e o temă nou vehiculată... Dacă PNL a rămas ancorat tot în logica electorală, și ăsta e adevărul, e cu totul altceva”.

Ciolacu a mai declarat că PSD își va urma propriul program în Parlament, căci la Guvern nu a găsit dialog. A precizat că aleșii social-democrați își vor vota legile și vor aduce amendamente Ordonanțelor adoptate de Guvernul PNL.

„Am venit și cu o solicitare de dialog către Guvern. Această solicitare a fost respinsă. Nu există un dialog, în acest moment, între forțele politice din Parlament și Guvern. De azi (miercuri), Biroul Permament al Camerei Deputaților și cel al Senatului funcționează fizic în Parlament, cu restricțiile necesare. Mâine (joi), vom avea plen fizic, nu cu toți parlamentarii în primă fază, urmând s-o facem gradual. Noi avem deja modificări substanțiale și legi, modificări la Ordonanțele guvernului, deoarece nu avem o comunicare. Vă dau un singur exemplu: cel cu dobânda la dobândă. Avem lege clară și cu interzicerea exportului de bușteni, că am văzut ce s-a întâmplat în toată această perioadă. O să ne vedem de programul nostru și planul nostru concret, legiferat în Parlament”, a declarat Marcel Ciolacu, pentru B1 TV.

Acesta a insistat că social-democrații vin cu o lege privind interzicerea exportului de bușteni în următorii cinci ani: „Nimeni nu a avut curaj până acum să facă această lege”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.