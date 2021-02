PSD protestează față de decizia primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, de a tăia finanțarea a patru spitale. Gabriela Firea: Este o situație ilegală, abuzivă și aberantă (VIDEO)

Social-democrații critică în termeni duri decizia Consiliului Local al Sectorului 1 de a retrage finanțarea a patru spitale din sector. Consilierii locali și parlamentarii social-democrați au protestat, vineri, în curtea sediului central al partidului, față de decizia primarului Sectorului 1, Clotilde Armand și au anunțat, prin vocea șefei PSD București, senatoarea Gabriela Firea, că social-democrații au depus un proiect de hotărâre prin care solicită abrogarea acestei decizii.

"Protestăm vehement pentru tăierea finanţării a patru mari spitale din România de către Consiliul Local al Sectorului 1 şi doamna primar a Sectorului 1, Clotilde Armand. Considerăm că, mai ales în plină pandemie, România nu îşi poate permite să taie finanţarea niciunui spital. Acum aproape 20 de ani, printr-o hotărâre de Guvern, 19 spitale au fost trecute în administrarea Primăriei Capitalei şi niciun primar general nu a îndrăznit să taie finanţarea acestor spitale, dimpotrivă, aş spune, iar cele 4 spitale care sunt acum în situaţia de a fi în aer au fost transferate tot prin acea hotărâre de Guvern către Consiliul Local al Sectorului 1 şi, de asemenea, niciun primar al Sectorului 1, indiferent de culoarea politică şi niciun consilier local, nimeni, nu a îndrăznit să taie finanţarea a 4 spitale atât de importante din Bucureşti şi din ţară”, a declarat Gabriela Firea.

