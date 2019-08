PSD rămâne la guvernare. Nicolae Bădălău, Ioan Deneș și Radu Oprea vor prelua portofoliile pentru Energie, Mediu și Relația cu Parlamentul / Dăncilă: Decizia ALDE, de neînțeles (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că PSD rămâne la guvernare, deși ALDE a anunțat că părăsește coaliția majoritară și, mai mult decât atât, va vota moțiunea de cenzură împotriva actualului Guvern.

„Înțelegeam dacă era vorba de o candidatură. Am înțeles că domnul președinte Călin Popescu-Tăriceanu a vrut să candideze din partea PSD. PSD a vrut propriul candidat. Înțelegeam dacă ieșea din coaliție pentru a ridica partidul în sondaje, dar vedem că nici acest lucru nu s-a întâmplat. Important este ce facem de acum încolo, care sunt următorii pași și ce putem să facem pentru România”, a spus Viorica Dăncilă, după ședința CEx de la Guvern.



Premierul Dăncilă a anunțat că Nicolae Bădălău, Ioan Deneș și Radu Oprea vor prelua portofoliile lăsate libere de ALDE, și anume Energia, Mediul și Relația cu Parlamentul. Ramona Mănescu, ministrul Afacerilor Externe provenit din formațiunea condusă de Tăriceanu, va rămâne în Guvernul Dăncilă, cel puțin după spusele premierului, care a declarat că fostul europarlamentar are o serie de proiecte ce trebuie duse la bun sfârșit.

