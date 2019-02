PSD: Iohannis Bețe-n Roate e hotărât să-i facă pe români să sufere, doar pentru a putea da vina pe PSD la viitoarele alegeri prezidențiale

PSD îl acuză pe Klaus Iohannis că a spus numai minciuni în discursul prin care a anunțat că atacă la CCR Legea bugetului de stat pe 2019. Social-democrații susțin că președintele se află în campanie electorală și vrea să-i facă pe români să sufere doar pentru a putea da vina pe ei. ”Motivul real pentru care Iohannis nu a aprobat bugetul este că PSD a tăiat bani de la serviciile secrete și i-a alocat pentru educația și sănătatea copiilor din România”, transmite principalul partid de la guvernare.

Într-o postare pe Facebook, PSD a făcut mai multe comparații pentru a arăta cât de mulți bani a dat în plus pentru diverse domenii, față de guvernările anterioare.

Artificiul la care apelează PSD pentru a arăta un fals progres a fost explicat încă de acum câteva săptămâni de către economistul Florin Cîțu. Într-o postare pe Facebook, senatorul PNL a arătat diferența între a prezenta niște cifre în termeni nominali și a le prezenta în termeni reali: ”Presupunem ca in 2017 au fost produse in Romania doua bunuri de consum, oricare. Pretul pentru fiecare produs era de 10 lei. Atunci PIB-ul nominal al Romaniei in 2017 a fost de 20 de lei. Acum sa presupunem ca in 2018 au fost produse tot 2 bunuri de consum. Dar acum pretul este de 15 pentru fiecare produs. Astfel in 2018 PIB nominal al Romaniei a fost de 30 de lei. Dragnea va spune ca economia duduie si PIB-ul a crescut cu 50%. Dar in termeni REALI cresterea economica a fost ZERO”.

”IOHANNIS MINTE! Tot ce a spus despre bugetul propus de PSD+ALDE este o minciună! Azi nu a vorbit președintele României, ci președintele PNL aflat în campanie electorală prezidențială. Iohannis Bețe-n Roate nu vrea ca economia națională să meargă bine în Guvernarea PSD. Este hotărât să-i facă pe români să sufere, doar pentru a putea da vina pe PSD la viitoarele alegeri prezidențiale. Dacă bugetul propus de PSD+ALDE nu este bun, cum a putut Iohannis să aprobe bugetul Guvernului Cioloș care prevedea cu 10 miliarde mai puțin la Educație, cu 16 miliarde mai puțin la Sănătate și cu 10 miliarde mai puțin pentru comunitățile locale! Este o minciună că autoritățile locale ar fi primit mai puțin cu 1 miliard față de anul trecut! Au primit cu 4,6 miliarde în plus! Este o minciună sfruntată că bugetul pentru partide a crescut de 20 de ori, a crescut de 1,6 ori, inclusiv pentru partidul lui Iohannis. PNL a fost cel care a cerut în Parlament majorarea banilor pentru partide și același Iohannis a promulgat legea fără obiecții. Este o minciună că Educația e subfinanțată! În 2019, Educația a primit cel mai mare buget din istorie: 31,2 miliarde lei, față de numai 21,6 în „Guvernul lui Iohannis!”. Motivul real pentru care Iohannis nu a aprobat bugetul este că PSD a tăiat bani de la serviciile secrete și i-a alocat pentru educația și sănătatea copiilor din România!” - este mesajul postat pe pagina de Facebook a PSD.